Irán y EEUU vuelven a Suiza para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio

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Estados Unidos e Irán tienen previsto retomar este domingo en Suiza las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pese al anuncio iraní del cierre del estrecho de Ormuz.

El acuerdo marco firmado por Teherán y Washington el pasado miércoles establece un periodo de 60 días renovable para las discusiones, que abordarán, entre otros temas, el programa nuclear iraní.

Sin embargo, desde su firma, se han ido acumulando los obstáculos.

Irán exige que las negociaciones incluyan un alto el fuego en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá.

El sábado, ante la continuación de los bombardeos israelíes, Irán anunció en represalia el cierre del estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aterrizó temprano este domingo en la base aérea de Emmen, cerca de Lucerna, en el centro de Suiza, según su portavoz.

Las negociaciones están previstas en un hotel de lujo en Bürgenstock, una montaña que domina el lago de Lucerna.

La delegación de Irán llegó el sábado y, según la televisión estatal iraní, está compuesta por el principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf (también presidente del Parlamento), el ministro de Exteriores Abás Araqchi y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati.

La delegación de Pakistán, que actúa como mediador, llegó este domingo e incluye al primer ministro Shehbaz Sharif y al jefe del ejército Asim Munir.

Las discusiones deberían durar «unos días», afirmó el sábado JD Vance a la prensa antes de partir de Estados Unidos, precisando que solo podría quedarse en Suiza «uno o dos días».

«Espero que logremos avanzar en la cuestión nuclear, avanzar en el tema del alto el fuego en Líbano. Esos son los dos grandes asuntos en los que estaremos enfocados», declaró.

– «Todo el mundo tiene miedo» –

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, advirtió el sábado a Estados Unidos que el acuerdo marco estará «en peligro» si sus cláusulas no se aplican rápidamente, en alusión a la situación en Líbano.

Los ataques israelíes causaron decenas de muertos el sábado en el este y el sur del país, pero se interrumpieron al final de la jornada, indicó un corresponsal de la AFP, cuando el ejército israelí recibió la orden de cesar los enfrentamientos con Hezbolá.

«Todo el mundo tiene miedo», dijo a la AFP Fadi Zayat, un habitante del pueblo de Tayr Debba, en el sur.

El ejército israelí anunció, por su parte, que uno de sus soldados había muerto el sábado en la región.

Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra en Oriente Medio con lanzamientos de cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, asesinado en los ataques estadounidense-israelíes contra Teherán que desencadenaron la guerra, el 28 de febrero.

Desde entonces, las operaciones israelíes en Líbano han causado 4.057 muertos, según el último balance del Ministerio de Salud.

Antes de su partida hacia Suiza, el vicepresidente estadounidense aseguró que, pese a todo, la situación «mejora».

«El gran problema es que alguien va a empezar a disparar y luego alguien va a responder, y entonces tienes este problema del huevo y la gallina, en el que hay que lograr detener los disparos el tiempo suficiente para que el alto el fuego se mantenga. Eso es lo que estamos intentando hacer», dijo.

Tras los nuevos enfrentamientos en el Líbano, el mando central del ejército iraní anunció que el estrecho de Ormuz quedaría cerrado al tráfico marítimo como respuesta a la «violación de los compromisos por parte del enemigo».

La reapertura del estrecho es uno de los puntos clave del protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Irán había bloqueado al inicio de la guerra esta vía marítima estratégica, por la que solían transitar alrededor del 20% de los hidrocarburos mundiales, lo que provocó un aumento de los precios del petróleo.

Tras el anuncio de Irán sobre su nuevo cierre, el mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom) indicó que sus fuerzas seguían «vigilantes».

Según el Centcom, 55 buques mercantes cruzaron el estrecho de manera segura el sábado.

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