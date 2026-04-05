Irak agradece a Irán que permita a sus petroleros cruzar Ormuz pese a la guerra

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Bagdad, 5 abr (EFE).- Irak agradeció este domingo a Irán que permita a los petroleros iraquíes cruzar el estrecho de Ormuz, en medio de expectativas sobre el desbloqueo de esa estratégica vía marítima debido a las amenazas de Estados Unidos contra Irán si no cumple el plazo que le dio para cerrar un acuerdo.

El ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, cuyo país es uno de los principales exportadores mundiales de petróleo, «recibió al embajador iraní en Bagdad, Mohamed Kazem, para expresarle su agradecimiento por permitir el paso de los buques que transportan petróleo iraquí por el Ormuz», según la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

Husein analizó con Kazem «los mecanismos de cooperación entre ambas partes para garantizar el cumplimiento de este compromiso en beneficio mutuo. Asimismo, se abordaron los acontecimientos regionales y sus implicaciones».

También subrayó ante el iraní la importancia de «resolver el conflicto a través de la diplomacia» y de «adoptar un enfoque basado en un diálogo abierto y racional, que fomente la cooperación entre los países de la región y permita alcanzar una estabilidad compartida», añadió INA sin dar a conocer más detalles.

El Gobierno de Irak, que ha expresado en varias ocasiones su neutralidad en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero, anunció el pasado jueves que empezó a exportar petróleo con camiones cisterna a través de Siria por la guerra en Oriente Medio y el cierre de Ormuz.

Las presiones han crecido en las últimas horas sobre Irán para cerrar un acuerdo con EE.UU. antes de que termine el plazo que el presidente Donald Trump dio a Teherán para garantizar la libre navegación por Ormuz, por donde pasa un 20 % de las exportaciones mundiales de petróleo.

Trump ha elevado el tono de sus amenazas contra Teherán al fijar un ultimátum para que avance hacia un acuerdo y reabra «totalmente» Ormuz.

El mandatario advirtió que, si Teherán no cumple con el plazo -extendido hasta el 6 de abril a las 20.00 hora local de Washington- desatará «el infierno» y ordenará ataques contra infraestructuras clave, en particular centrales eléctricas y puentes. EFE

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