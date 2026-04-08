Irak espera que el alto el fuego contribuya a reducir las tensiones regionales

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Redacción internacional, 8 abr (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak dio este miércoles la bienvenida al anuncio de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, expresando su esperanza de que ayude a reducir la tensiones regionales.

«Este avance se espera contribuya a la desescalada, la reducción de las tensiones regionales y la consolidación de la seguridad y la estabilidad», indicó el comunicado de Exteriores.

Irak ha sido blanco de diversos ataques con misiles y drones contra objetivos principalmente estadounidenses en su territorio, algunos lanzados desde Irán y otros efectuados por milicias locales proiraníes.

El Ministerio de Exteriores reafirmó su apoyo a «todos los esfuerzos regionales e internacionales destinados a contener las crisis y promover el diálogo y la diplomacia».

También subrayó la importancia de «respetar estrictamente el alto el fuego y abstenerse de cualquier acción que pueda socavar la estabilidad regional» e hizo un llamamiento a aprovechar este paso positivo para iniciar «un diálogo serio».

El Consejo Nacional de Seguridad de Irán adelantó que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir del 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador entre las partes, confirmó que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares de la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dado hasta hoy a las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT) a Irán para que reabriera el estrecho de Ormuz, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo.

Según el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, será posible «el paso seguro» por el estrecho de Ormuz durante este periodo de dos semanas en «coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes». EFE

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