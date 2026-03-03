Irlanda critica la parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU en la guerra de Irán

Dublín, 3 mar (EFE).- El primer ministro irlandés, Micheál Martin, denunció este martes que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se produjo «sin duda alguna» sin un mandato de Naciones Unidas, al tiempo que abogó por una «desescalada» y la «negociación».

El jefe del Gobierno de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, criticó también al Consejo de Seguridad de la ONU, un órgano que, según él, ha estado «paralizado durante muchos años».

«La ONU necesita una reforma urgente, y el Consejo de Seguridad, tal y como está constituido ahora, no cumple con su propósito debido a su composición», subrayó Martin.

Las declaraciones del ‘taoiseach’ (primer ministro) durante los últimos días se alinean con las de otros socios europeos, como España, que se han manifestado preocupados por la escalada de violencia y piden moderación a todas las partes.

«Oriente Medio no ha sido seguro durante bastante tiempo, e Irán debe asumir un grado significativo de responsabilidad por ello, especialmente en lo relativo a su armamento para Hizbulá y Hamás», recordó hoy Martin.

Asimismo, censuró que Teherán no haya abandonado «sus programas de enriquecimiento nuclear», lo que a su juicio ha sido «un factor en la inestabilidad» de la región.

«Esperaremos a ver cómo evoluciona este conflicto. Creo que es importante que ocurra una desescalada, que lleguemos a las mesas de negociación lo más rápido posible y que se restaure la estabilidad», señaló Martin a los medios en Dublín.

Agregó que existe además un «dilema» sobre cómo una comunidad internacional basada en reglas puede involucrarse para «lograr cambios» en regímenes «tan represivos como el de Irán». EFE

