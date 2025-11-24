Irlanda obliga a los bancos a instalar cajeros automáticos en un radio de 10 kilómetros

Dublín, 24 nov (EFE).- El Gobierno irlandés aprueba este lunes una nueva ley que obliga a los bancos de la República de Irlanda a garantizar el acceso a cajeros automáticos, en un radio de 10 kilómetros, al 97 % de la ciudadanía.

La nueva legislación obligará a las entidades bancarias a mantener un número de cajeros similar al que tenían a finales de 2022, al tiempo que requiere que ciertos negocios, como farmacias, acepten dinero en metálico.

El ministro irlandés de Finanzas, Simon Harris, indicó que esas medidas están destinadas a amortiguar el impacto que han tenido en los últimos años los cierres de sucursales bancarias en las zonas rurales, así como la exclusión de aquellos que dependen de las transacciones en efectivo.

A este respecto, la nueva ley garantizará que al menos el 99 % de la población tendrá acceso a servicios de ventanilla en bancos u oficinas de correo en un radio de 10 kilómetros.

Los cierres de sucursales y cajeros coincidieron con un aumento significativo en los últimos años de los pagos sin contacto y con tarjetas bancarias, mientras que las transacciones con aplicaciones móviles también ganan terreno.

No obstante, un informe publicado en agosto por el Ministerio de Finanzas reveló que el 92 % de los encuestados indicó que aún usa efectivo, frente al 91 % en 2024.

La Federación de Banca y Pagos de Irlanda (BPFI, en inglés) advirtió de que la nueva ley traslada más responsabilidad a los tres grandes bancos nacionales -AIB, Bank of Ireland y PTSB- para asegurar su cumplimiento, pese a que sostiene que solo controlan en torno a un tercio de la infraestructura de cajeros del país.

Su consejo delegado, Brain Hayes, declaró al diario ‘Irish Independent’ que si otros proveedores independientes, como Brink’s o Euronet, eliminan cajeros o abandonan el mercado, estarán obligados a «cubrir ese vacío». EFE

