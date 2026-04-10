Isaac Fonseca vuelve a México para torear en la Feria de Texcoco

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Ciudad de México, 10 abr (EFE).- La quinta y última corrida de la Feria del Caballo en Texcoco, en el central Estado de México, presenta un cartel con el mexicano Isaac Fonseca como máxima figura, quien alternará con sus compatriotas Juan Pablo Sánchez y Sergio Flores.

Los toros de Batán son los elegidos para este festejo en la Plaza de Toros Silverio Pérez.

Tras su primera corrida madrileña de la temporada, el pasado 29 de marzo, Isaac Fonseca se presenta en su país, donde tiene por delante tres compromisos. Texcoco será el primero, después vendrán dos fechas de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, la más importante de América.

Fonseca volverá a Europa el 24 de mayo, a Vic-Fezensac, Francia. El 27 del mismo mes llegará su compromiso en la madrileña Feria de San Isidro.

En la Plaza de Toros de Las Ventas de la capital de España, frente al ganado de Dolores Aguirre, Fonseca realizó su último paseillo. Cosechó dos silencios y no terminó de imponerse a un par de mansos de distintas características.

En Texcoco, el año pasado, Isaac obtuvo tres orejas.

Juan Pablo Sánchez, número uno del escalafón mexicano en 2025, con 33 corridas, 35 orejas, 1 rabo y 2 indultos, es el otro reclamo de la quinta de feria. Sánchez con una dilatada carrera está viviendo su mejor momento.

Para la Feria de San Marcos el torero cuenta con tres fechas.

En la feria de Texcoco 2025, Sánchez cortó una oreja a cada uno de sus rivales.

Cierra el cartel el torero Sergio Flores, quien viene de salir por la puerta grande en San Miguel de Allende el 4 de abril y antes cortar una oreja en la Nuevo Progreso de Guadalajara el 25 de enero.

Este cartel es el mismo que el que se presentó en la Feria del Caballo el 19 abril de 2025.

El encierro será de la divisa de El Batán, ganadería fundada originalmente en 1965 por Manuel Gameros de la Rosa. En 1984, el matador Gabino Aguilar adquirió la ganadería y le dio su nombre actual.

Las corridas en la Feria de Texcoco son organizadas por la empresa Don Bull Productions, de la cual es propietario el empresario y líder sindical, Pedro Haces. Haces es socio de la empresa que gestiona la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. EFE

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