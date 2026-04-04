Israel afirma haber atacado bases, defensas aéreas y almacenes de misiles en Teherán

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Jerusalén, 4 abr (EFE).- El Ejército israelí informó este sábado de que su fuerza aérea atacó durante la pasada noche emplazamientos de defensa aérea, una base de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y almacenes de misiles balísticos en Teherán.

Según un comunicado difundido por el Ejército israelí, sus bombardeos alcanzaron una base de la Guardia Revolucionaria donde, afirman los militares, se almacenaban «misiles destinados a atacar aeronaves».

Asimismo, la nota sostiene que uno de los objetivos fue una instalación militar iraní encargada de proteger centros de investigación y desarrollo de armamento.

El Ejército afirmó además que también fueron atacados un emplazamiento de almacenamiento de misiles balísticos y otros centros relacionados con la producción, investigación y desarrollo de armamento.

El comunicado castrense enmarcó estas acciones en lo que denominó «la fase en curso de intensificación» de los daños contra sistemas e infraestructuras que considera fundamentales para Irán.

A su vez, Irán disparó dos andanadas de misiles a territorio israelí durante esta madrugada, que causaron numerosos daños materiales y un herido leve, según informaron la Policía y los servicios de emergencias israelíes.

En Irán, las autoridades del país persa no han ofrecido un balance oficial de muertos desde la primera semana de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos, cuando situó la cifra en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., ha reportado más de 3.400 fallecidos, entre ellos más de 1.500 civiles.

La represalia iraní contra territorio israelí ha matado, contando dos muertos por Hizbulá, a un total de 18 personas. Además, cuatro mujeres palestinas fallecieron tras el impacto de un ataque iraní en Cisjordania ocupada, donde no hay refugios o sirenas. EFE

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