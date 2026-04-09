Israel afirma que Hizbulá «anhela un alto el fuego» tras intensificar su ofensiva

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Jerusalén, 9 abr (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el grupo chií libanés Hizbulá «anhela un alto el fuego» tras la intensificación de la ofensiva israelí en el sur del Líbano.

En un videomensaje publicado en sus canales, Katz afirmó que la operación militar en curso ha supuesto un duro golpe para el grupo armado, que, según dijo, «anhela un alto el fuego», y acusó a Irán de presionar en ese sentido por temor a que Israel logre «aplastarlo».

Según Katz, más de 200 combatientes de Hizbulá fueron abatidos en la última jornada, lo que eleva a más de 1.400 el total de muertos en la campaña, cifra que, aseguró el ministro, supera ampliamente la registrada «durante la Segunda Guerra del Líbano», ocurrida en 2006.

El ministro detalla que la estrategia israelí se articula en cuatro líneas de defensa y control dentro del sur de Líbano.

Estas incluyen la «línea fronteriza», con la destrucción de infraestructuras en aldeas cercanas; una segunda línea defensiva en territorio libanés, ampliada de «cinco a quince puntos»; una «línea antitanque», consolidada mediante maniobras terrestres y en expansión; y el control de la zona del río Litani con el objetivo de impedir infiltraciones y el regreso de combatientes de Hizbulá al sur.

Asimismo, afirmó el titular de Defensa, el Ejército israelí prevé continuar manteniendo ataques aéreos contra «posiciones, combatientes y lanzaderas» de Hizbulá tanto en la zona del Litani como en otras áreas del Líbano.

El ministro advirtió de que las tropas del Ejército israelí están preparadas para responder «con contundencia» ante cualquier ataque en represalia de Irán.

«Prometimos brindar seguridad a los residentes del norte, y eso es exactamente lo que haremos», concluyó su videomensaje.

Apenas una hora antes de su publicación, el Ejército israelí ordenó la evacuación urgente de gran parte de los suburbios de la capital libanesa, Beirut, ante ataques inminentes de su Fuerza Aérea.

Israel continúa bombardeando el Líbano pese a que Pakistán, país negociador del alto el fuego con Irán, aseguró que la tregua también incluye al país levantino.

Tanto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como el Ejército, reiteran que el Líbano no está incluido y, pese a la entrada en vigor del alto el fuego el miércoles, lanzaron una extensa ola de bombardeos contra todo el país que mataron a más de 250 personas.

Según las autoridades libanesas, los muertos por los ataques israelíes desde que lanzó su campaña de bombardeos y operación terrestre en el país el 2 de marzo superan los 1.700.

Doce soldados israelíes han muerto en combate en el sur del Líbano (uno de ellos por fuego amigo) y dos civiles han fallecido en el norte Israel por ataques de Hizbulá. Además, otro civil murió en la localidad de Misgav Am, a escasos 500 metros de la frontera con el Líbano, por un tiro errado de un tanque israelí. EFE

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