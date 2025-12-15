Israel alerta a sus ciudadanos sobre posibles imitaciones del ataque en Sídney

Jerusalén, 15 dic (EFE).- La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recomendó a los ciudadanos israelíes en el extranjero evitar asistir a celebraciones multitudinarias de la festividad judía de Janucá, ante el riesgo de posibles ataques terroristas por imitación tras el tiroteo ocurrido en Sídney este domingo.

«Incidentes pasados justifican la preocupación ante posibles imitaciones por parte de simpatizantes terroristas que podrían actuar inspirados por el evento», advierte la nota oficial.

Ante esta situación, las autoridades israelíes recomendaron a sus ciudadanos evitar la asistencia a celebraciones multitudinarias que no cuenten con medidas de seguridad, incluidos actos en sinagogas y fiestas de la festividad judía de Janucá, que tendrá lugar durante los próximos ocho días.

Asimismo, las autoridades instaron a mantener un alto nivel de alerta en los alrededores de lugares judíos o israelíes, y a informar de inmediato a las fuerzas de seguridad locales ante cualquier comportamiento u objeto sospechoso.

La Policía australiana dijo este domingo que el tiroteo en Sídney, que dejó 12 fallecidos y 29 heridos, fue un ataque terrorista que el gobierno local afirmó fue dirigido contra la comunidad judía.

«Sabemos que habrá más ataques. El lugar más seguro para el pueblo judío en el mundo es allí donde el gobierno, el ejército y las fuerzas de seguridad lo defenderán; esto es, en el Estado de Israel», afirmó el primer ministro Netanyahu en un acto de Janucá en la Academia Nacional de Policía de Israel este domingo.

El evento, al que asistieron el ministro radical de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y los familiares del último rehén israelí que permanece en la Franja de Gaza, el sargento de policía Ran Gvili, tuvo lugar en honor de la primera de las ocho noches que comprenden la festividad judía conocida como la Fiesta de las Luces.

A raíz del ataque, el Gran Rabino ruso, Berel Lazar, ya anunció este domingo la cancelación de la celebración de la festividad en Moscú. Será la primera vez desde 1991, año en que se desintegró la Unión Soviética, que la Janucá no tendrá lugar en la capital rusa, según informó la agencia Interfax. EFE

