Israel anuncia muerte de jefe de seguridad de Irán y promete el mismo destino a líder Mojtaba Jamenei

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Israel prometió este martes que «neutralizará» al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, después de que anunciara que mató a Alí Larijani, jefe del Consejo Superior de Seguridad, una figura clave del régimen desde hace décadas y uno de los estrategas en la guerra.

Las autoridades iraníes mantienen el silencio, pero si se confirma la muerte de Larijani, sería un duro golpe para la república islámica en medio de una guerra en la que han muerto más de 1.000 personas y millones se han visto obligadas a desplazarse en Oriente Medio, especialmente en Líbano e Irán.

El conflicto disparó los precios del petróleo después de que Irán bloqueara el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense, Donald Trump, está en una pugna con sus aliados para que lo ayuden en una misión militar para reabrir esta vía.

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, anunció por la mañana la muerte de Larijani y del general Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij, el aparato represivo central de Irán.

Varias horas después, los Guardianes de la Revolución confirmaron la muerte de Soleimani, sin hacer mención a Larijani.

Larijani, matemático y filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad.

Desempeñó un papel mucho más visible desde el comienzo de la guerra, un rol aún más preponderante en un momento en que sigue la incertidumbre sobre la situación del ayatolá Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde la muerte de su predecesor, Alí Jamenei, en un ataque de Israel y Estados Unidos al inicio del conflicto.

«No se oye ni se ve a Mojtaba Jamenei (…) pero puedo decir algo: seguiremos persiguiendo a toda persona que represente una amenaza para Israel», advirtió el portavoz militar israelí, Effie Defrin.

Larijani fue uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos en enero por lo que Washington calificó de «represión violenta del pueblo iraní», tras las protestas a nivel nacional que estallaron semanas atrás.

Pero por la noche, la televisión iraní mostró imágenes de multitudes congregadas con banderas iraníes ante el llamado de las autoridades a manifestarse para luchar contra los «complots» del enemigo.

En esta fecha, los iraníes suelen salir a las calles para celebrar el Año Nuevo persa y los periodistas de AFP reportaron que hubo festividades en Teherán con fuegos artificiales, entre los estruendos de los sistemas de defensa antiaérea.

– Trump acusa a la OTAN de cometer un «error absurdo» –

Desde el inicio de la guerra Irán ataca intereses estadounidenses, instalaciones energéticas e infraestructura civil de sus vecinos del Golfo y como medida adicional de presión mantiene un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz por donde transitan un 20% de las exportaciones mundiales de crudo y gas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere que las grandes potencias ayuden en una misión para desbloquear esta vía y calificó de «error realmente estúpido» la negativa de numerosos países de la OTAN a prestar ayuda para proteger el tránsito de petroleros.

Por el momento la Alianza Atlántica lo descarta, al igual que otros aliados.

Además, el mandatario republicano arremetió contra el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, por rechazar su petición de ayuda.

«No ha mostrado apoyo, y creo que es un gran error», dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. «Estoy decepcionado».

En el frente interno, Trump enfrenta el anuncio de la dimisión del director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC), Joseph Kent, que presentó su renuncia el martes alegando que «no puede, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán».

Trump declaró que la dimisión es «algo bueno» porque calificó a Kent como alguien «muy débil en materia de seguridad».

– «No tenemos espacio» para los desplazados –

Líbano se ha convertido en otro frente desde que el movimiento proiraní Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo para vengar la muerte de Jamenei. Desde entonces 912 personas han muerto en Líbano y hay más de un millón de desplazados.

Si la guerra en Oriente Medio se extiende, podría provocar una crisis de refugiados «permanente», advirtió este martes el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan.

En Sidón, en el sur de Líbano, muchos desplazados duermen en sus autos ante la falta de albergues.

«Cada día llegan muchas personas buscando refugio, pero ya no tenemos espacio», dijo Jihan Kaisi, directora de una ONG que gestiona una escuela transformada en albergue, donde viven hacinadas más de 1.100 personas.

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