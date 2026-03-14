Israel asegura haber destruido centro de investigación espacial «clave» en Teherán

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Jerusalén, 14 mar (EFE).- El Ejército israelí aseguró este sábado en un comunicado que, en el marco de sus últimos bombardeos a gran escala sobre Teherán, había destruido un centro «clave» para la investigación espacial y una planta de producción de sistemas de defensa aérea.

«Como parte de los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron el principal centro de investigación espacial de la Organización Espacial Iraní, perteneciente a las fuerzas del régimen», se detalla en la nota castrense.

Además, se añade que, supuestamente, el centro albergaba «laboratorios estratégicos» utilizados para la investigación y el desarrollo de satélites militares con diversos fines, incluyendo «vigilancia, localización de objetivos y ataques guiados hacia objetivos en Oriente Medio».

Israel anunció anoche esta última oleada de ataques masivos contra Teherán, que comenzaron poco después de que Irán disparara misiles contra el centro del Estado hebreo; al menos uno de ellos con una carga de racimo, por los cráteres reflejados en las imágenes de impactos difundidas por los medios israelíes.

Además, ayer la fuerza aérea israelí atacó un comando de inteligencia en el cuartel militar de Jatam al Anbiya y a combatientes de la fuerza paramilitar iraní Basij estacionados en distintos puntos de control de la capital.

Las autoridades iraníes no actualizan la cifra de fallecidos en los ataques de Israel desde hace más de una semana, y el último recuento ofrecido rondaba los 1.230.

En Israel, los misiles iraníes han matado hasta el momento a 12 personas, mientras que el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) ha atendido a cuatro heridos graves y nueve moderados. EFE

gac/alf