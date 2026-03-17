Israel asegura haber matado a Ali Lariyani, secretario Consejo Supremo de Seguridad iraní

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(Actualiza con más detalles de la figura de Lariyani)

Jerusalén, 17 mar (EFE).- El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra «infraestructuras del régimen» iraní.

«Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno», dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado hoy.

Minutos antes, el departamento de prensa de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había emitido un breve comunicado que rezaba: «El primer ministro Benjamín Netanyahu ordena la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní», acompañado de una foto del mandatario al teléfono junto a un mando militar.

Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el «hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí».

La última vez en la que apareció en público fue el pasado viernes, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en la capital iraní para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país.

Además, fue presidente del Parlamento iraní durante más de una década y excomandante de la Guardia Revolucionaria. Poseía también una completa formación con un máster en Filosofía por la Universidad de Teherán y una licenciatura en Matemáticas e Informática por la Universidad iraní de As Sharif.

«Alta rotación en la cúpula iraní»

Katz aseguró hoy sobre la supuesta ejecución de Lariyani que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se había referido recientemente a la «alta tasa de rotación en la cúpula iraní» y que ahora ésta «incluso está aumentando».

«Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan operando en Irán con gran fuerza, contra objetivos del régimen, suprimiendo la capacidad de lanzamiento de misiles y destruyendo infraestructura estratégica clave en todas las áreas, lo que hace retroceder a Irán décadas», añadió Katz.

La cuenta de Lariyani en X publica carta a mano

Tras el anuncio de su muerte por parte de Israel, la cuenta de Lariyani en X publicó una carta escrita a mano, supuestamente redactada por el propio dirigente iraní y sin relación aparente con la noticia, en la que lamenta el fallecimiento de miembros de la marina iraní. La misiva no tiene fecha.

Por otra parte, esta mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel también anunciaron en un comunicado que ayer atacaron simultáneamente «infraestructura del régimen» iraní en las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste).

«Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por la Inteligencia Militar, completaron ayer (lunes) un ataque aéreo a gran escala (…) Se lanzaron decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad», detallaron las FDI en su nota sobre los impactos en Teherán, donde incluían que, entre las instalaciones afectadas, estaba el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia basij. EFE

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