Israel ataca a Irán después de que Trump insistiera en que Teherán quiere un acuerdo

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Israel lanzó ataques en todo Irán este jueves, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, recalcara que Teherán sí desea llegar a un acuerdo para acabar con la guerra, aunque lo niegue.

El conflicto de cuatro semanas se ha extendido rápidamente hasta involucrar a naciones de todo Oriente Medio, lo que ha provocado una caída en picado de los mercados energéticos y amenaza con hundir la economía mundial.

Irán, bajo bombardeos casi diarios desde que un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel iniciara la guerra el 28 de febrero, fue alcanzado el jueves temprano por lo que el ejército israelí describió como «una serie de ataques a gran escala», incluida la ciudad central de Isfahán.

A su vez, un ataque con misiles iraníes activó las sirenas en todo el centro de Israel, en Tel Aviv y partes de Jerusalén, la mañana de este jueves, según el ejército israelí, los primeros lanzamientos que identificó desde Irán en más de 14 horas.

El miércoles en la noche, Trump, cuyas declaraciones diarias han oscilado entre amenazantes y conciliadoras, reiteró que sí hay conversaciones en curso con Irán, pero que los funcionarios en Teherán las estaban ocultando por «miedo».

«Ellos están negociando, por cierto, y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente», dijo durante una cena con miembros republicanos del Congreso.

«También tienen miedo de que nosotros los matemos», añadió.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, respondió que su país «no tiene la intención de negociar».

Las iniciativas diplomáticas se han multiplicado en los últimos días, aunque sin éxito.

Según informaron dos funcionarios de Islamabad, Pakistán transmitió a Teherán un plan estadounidense de 15 puntos para detener los combates.

Sin embargo, la cadena estatal iraní Press TV citó a un funcionario no identificado que afirmó que Irán había «respondido negativamente» a la propuesta.

Por su parte, el canciller chino, Wang Yi, aseguró este jueves que las señales de que ambas partes podrían estar abiertas a las conversaciones ofrecían un «rayo de esperanza» para la paz.

– Represalias en el Golfo –

Irán sigue también con sus ataques de represalia contra Israel y los países del Golfo, a los que acusa de servir como plataformas de lanzamiento para los ataques estadounidenses.

Arabia Saudita dijo que interceptó al menos 18 drones, mientras que Emiratos Árabes Unidos respondió a un nuevo ataque con misiles y drones y Baréin informó de un incendio en una instalación causado por la «agresión iraní», sin dar más detalles.

Kuwait también informó de un nuevo ataque con misiles y drones este jueves, un día después de que una de esas aeronaves no tripuladas impactara en un tanque de combustible y provocara un incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

La guerra también se ha extendido a Líbano, después de que el movimiento proiraní Hezbolá comenzara a lanzar cohetes contra Israel el 2 de marzo para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en el primer día del conflicto.

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, zanjó que cualquier negociación con Israel equivaldría a una «rendición», antes de que el grupo lanzara misiles la madrugada del jueves contra instalaciones militares en el centro del Estado hebreo donde sonaron las sirenas antiaéreas.

Dado que los combates mostraban pocos indicios de tregua, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el ejército había «creado una verdadera zona de seguridad» en el sur de Líbano y la estaba ampliando.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a ambas partes que cesaran los combates.

– Mercados mixtos –

Con miles de soldados estadounidenses más que, según reportes, se dirigen a Oriente Medio, Irán también amenazó con abrir un nuevo frente atacando el tráfico marítimo del mar Rojo en caso de que Estados Unidos lanzara una invasión terrestre.

Si un ataque de ese tipo se ejecutara, Teherán bloqueará el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el océano Índico con el mar Rojo y el Canal de Suez, dijo bajo anonimato un oficial militar a los medios locales.

El barril de Brent, referencia mundial, subía este jueves un 1% y se mantenía por encima de los 100 dólares.

Pero, aunque los precios del crudo han bajado con respecto a la semana pasada, la incertidumbre y el cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo y el gas, siguieron proyectando una sombra.

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