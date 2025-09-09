Israel ataca la cúpula de Hamás en Catar en un bombardeo criticado por Trump

Israel lanzó este martes un ataque aéreo contra líderes de Hamás en Doha, la capital de Catar, pero el movimiento islamista palestino indicó que su «liderazgo sobrevivió» a los bombardeos, criticados por Estados Unidos.

La decisión de atacar a Hamás en Catar «fue tomada por el primer ministro [israelí, Benjamin] Netanyahu, no fue una decisión tomada por mí», escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red Truth Social.

Catar, que albergó distintas rondas de conversaciones para una tregua en Gaza, es un aliado clave de Estados Unidos y funge de mediador en el sangriento conflicto que opone Israel y el movimiento palestino.

El primer ministro catarí, el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani, declaró que el país del golfo Pérsico seguirá jugando un papel de mediador pese al ataque, junto a Estados Unidos y Egipto.

Catar, sin embargo, «se reserva el derecho a responder» a la agresión, añadió en una rueda de prensa. «Creemos que hoy hemos llegado a un punto de inflexión. Debe haber una respuesta de toda la región», subrayó.

Israel justificó la operación como una respuesta al atentado en Jerusalén del lunes, reivindicado por Hamás, en el que murieron seis israelíes.

En Doha murieron también seis personas, según Hamás, incluido el hijo de su principal negociador, Jalil al-Hayya.

Pero «el enemigo no logró asesinar a los miembros de la delegación encargada de las negociaciones», subrayó el grupo que gobierna Gaza. «El liderazgo de Hamás sobrevivió al cobarde intento de asesinato», dijo Suhail al-Hindi, uno de sus dirigentes políticos.

Es la primera vez que Israel bombardea Catar, que alberga la mayor base estadounidense de la región.

Sin embargo, desde que empezó la guerra en Gaza, desencadenada por los ataques de Hamás en territorio israelí en octubre de 2023, el Estado hebreo ha atacado Irán, Siria, Líbano y Yemen.

– Críticas de Estados Unidos –

Doha, sede del buró político de Hamás desde 2012, dijo que uno de sus agentes de seguridad falleció en el ataque y precisó que tuvo como objetivo las residencias de varios líderes de Hamás en su territorio.

También desmintió haber recibido una advertencia previa de Washington. La portavoz de la Casa Blanca había dicho poco antes que Estados Unidos avisó a Catar en cuanto supo del ataque.

«Bombardear unilateralmente a Catar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos», declaró a la prensa Karoline Leavitt, su portavoz.

Trump «lamenta profundamente» que el ataque perpetrado por Israel contra la cúpula de Hamás tuviera lugar en Catar, insistió.

La oficina de Netanyahu aseguró que fue una acción «totalmente independiente», sin participación de otros países. «Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad», indicó.

El ataque, que coincide con una nueva ofensiva militar israelí para tomar el control de Ciudad de Gaza, fue condenado por una multitud de países. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que era una «flagrante violación» de la soberanía de Catar.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, lo calificó a su vez de «acto criminal». También lo condenaron Irán, aliado clave de Hamás, así como Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, Israel ha matado a varios jefes y altos responsables de Hamás.

«El hecho de atacar a los negociadores justo cuando están discutiendo la última propuesta de Trump confirma que Netanyahu y su gobierno no desean llegar a ningún acuerdo y buscan deliberadamente hacer fracasar los esfuerzos internacionales, sin preocuparse por la vida de sus prisioneros», afirmó Hamás.

La semana pasada, Netanyahu ordenó el inicio de negociaciones para liberar a todos los rehenes, pocos días después de que Hamás diera su visto bueno a una nueva propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores.

De acuerdo con fuentes palestinas, la propuesta prevé la liberación escalonada de rehenes durante una tregua inicial de 60 días, a cambio de prisioneros palestinos detenidos por Israel.

Tras el ataque a Catar, el Foro de Familias de Rehenes expresó su «preocupación» por los cautivos retenidos en Gaza. Según el ejército israelí, aún hay 47 rehenes en el territorio palestino, de los cuales 25 se presumen muertos. En los ataques del 7 de octubre fueron capturadas 251 personas.

La guerra en Gaza puede terminar «inmediatamente» si Hamás acepta la propuesta de tregua de Trump, insistió este martes Netanyahu.

