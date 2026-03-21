Israel ataca Teherán y Beirut mientras Trump se plantea el fin de la guerra

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Los ataques israelíes continuaron este sábado en Teherán y Beirut tras tres semanas de guerra, si bien el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que contempla «reducir gradualmente» las operaciones militares contra Irán.

Aunque recientemente ha multiplicado declaraciones contradictorias sobre la posible duración del conflicto, el mandatario estadounidense sugirió por primera vez el viernes estar dispuesto a vislumbrar un final.

«Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní», escribió el viernes por la noche Trump en su red Truth Social.

Sin embarfo, pocas horas antes había descartado cualquier alto el fuego, mientras varios medios estadounidenses de prensa sugieren que habrá un despliegue de fuerzas militares adicionales en la región.

En la red social X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó que el presidente y el Pentágono «previeron que se necesitarían entre cuatro y seis semanas para completar la misión».

– Ataques israelíes contra Teherán y Beirut –

En el frente de combate, los ataques continúan desde la madrugada del sábado, lo que marca el inicio de la cuarta semana del conflicto.

El ejército israelí anunció ataques contra «objetivos del régimen» en Teherán, tras informar de varias salvas de misiles iraníes disparados hacia su territorio.

Las fuerzas armadas israelíes también indicaron que lanzaron bombardeos contra Beirut dirigidos al movimiento proiraní Hezbolá, que arrastró a Líbano a la guerra tras vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, asesinado el primer día de la ofensiva estadounidense e israelí el 28 de febrero.

En el sur de Líbano, principal zona de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, al menos una persona murió y dos resultaron heridas el sábado al amanecer en un «fuerte ataque» israelí contra una vivienda en el distrito de Bint Jbeil, aseguró la estatal Agencia Nacional de Información (NNA).

– Venta de petróleo iraní –

En el Golfo, blanco de la represalia iraní por sus vínculos con Estados Unidos y su importancia en el abastecimiento energético mundial, Arabia Saudita informó haber interceptado y destruido unos treinta drones, según el Ministerio de Defensa, todos en el este del país.

Kuwait también reportó su ejército se enfrentó el sábado a un ataque con aeronaves no tripuladas y misiles.

La atención del mundo entero sigue centrada en el comportamiento del petróleo, cuya alza representa un peligro para la economía mundial.

El viernes, las bolsas mundiales cerraron con fuertes caídas, con Wall Street siguiendo los pasos de los mercados bursátiles europeos, al tiempo que el crudo contuvo su subida, con el barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial, cerrando a más de 112 dólares.

Con la esperanza de frenar la escalada del oro negro, Estados Unidos autorizó el viernes, por un mes, la venta y entrega del petróleo iraní que se encuentre ya cargado en buques. Pero Teherán afirmó no tener ningún excedente de crudo varado en alta mar.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, quien sigue sin aparecer en público desde su nombramiento, se pronunció el viernes a través de un mensaje escrito.

El ayatolá Jamenei, sucesor de su padre y de quien funcionarios estadounidenses e israelíes dicen que está herido, afirmó que «el enemigo ha sido derrotado».

Los iraníes le han «asestado un golpe vertiginoso, hasta el punto de que ahora empieza a pronunciar palabras contradictorias y absurdas», añadió el dirigente, quien está en la mira de Israel tras la eliminación de numerosos altos cargos de la república islámica.

El viernes, el ejército israelí afirmó haber matado en un ataque en Teherán al jefe de inteligencia de la fuerza paramilitar Basij.

En Irak, también arrastrado al conflicto, un combatiente murió el viernes por la noche en un ataque dirigido contra una alianza de exparamilitares que también incluye a grupos armados proiraníes en un aeropuerto militar en el norte del país.

En el Kurdistán iraquí, Sirwa y Kwestan, dos mujeres que huyeron de Irán en 2018, celebraron el viernes por la noche, a pesar del conflicto y la lluvia, el Noruz, el Año Nuevo persa, con la esperanza de regresar a su país natal «el año que viene».

«A nadie le gusta la guerra, pero sabemos que sin esta opción radical el régimen no caerá», opinó Sirwa Mustafazada, de 32 años.

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