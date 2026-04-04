Israel autoriza una protesta antiguerra de 150 personas en Tel Aviv, limita otras ciudades

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Jerusalén, 4 abr (EFE).- El Ejército y la Policía de Israel permitirán la participación de hasta 150 personas en la protesta antiguerra prevista para este sábado por la tarde en Tel Aviv, mientras que en otras ciudades mantendrán el límite de 50 asistentes fijado por las directrices de seguridad vigentes bajo el estado de emergencia por la guerra con Irán.

Según confirmó a EFE una portavoz de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), tras conocerse la postura policial su organismo presentó una solicitud de audiencia urgente para que se permita la excepción en el resto de ciudades donde se han convocado manifestaciones, entre ellas Haifa, Jerusalén y Kfar Saba.

La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo de Israel ordenara ayer viernes, en respuesta a una petición de ACRI, a la Policía y al Ejército israelí presentar un plan que permitiera la celebración de las protestas antiguerra convocadas para la tarde de este sábado bajo condiciones de seguridad.

La petición defendía el derecho a la protesta en tiempos de guerra, después de que la Policía israelí dispersara de forma violenta -y con arrestos- protestas el sábado pasado contra la ofensiva en Irán, alegando que incumplían las directrices establecidas.

Las normas del estado de emergencia establecen que las reuniones en espacios públicos pueden celebrarse con un máximo de 50 personas en todo el país, siempre que exista un refugio antibombas cercano al que los asistentes puedan acceder en caso de ataque.

La Plaza Habima de Tel Aviv, donde tendrá lugar la manifestación, cuenta con un parking subterráneo, seguro en caso de un ataque con misiles de Irán. Sin embargo, la Policía alega que su capacidad de mover a salvo a miles de personas en un minuto y medio – el tiempo desde que suenas las sirenas antiaéreas hasta que es necesario resguardase de un ataque- es limitada.

Por el momento, las manifestaciones contra la guerra de Irán no están siendo muy multitudinarias, con cientos de personas en Tel Aviv y tan solo decenas en Jerusalén y distintos puntos del norte.

El martes 31 de marzo la Policía dispersó también de forma violenta una protesta de un centenar de personas cerca de la Knéset (Parlamento) en Jerusalén contra la nueva ley que instaura la pena de muerte dirigida a palestinos condenados por asesinato, usando cañones de agua incluso contra los periodistas. EFE

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