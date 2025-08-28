Israel celebra el fin de la misión de cascos azules en Líbano, «un fracaso rotundo»

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Israel celebró este jueves que la misión de cascos azules de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) vaya a retirarse a finales de 2026, pues, firme detractor de esta misión, la considera un «fracaso rotundo».

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad este jueves la prórroga de la misión solo hasta finales de 2026, cuando comenzará su retirada, que deberá completarse en el plazo de un año.

«A lo largo de los años, la FINUL ha fracasado rotundamente en impedir el continuo aumento de tropas de Hezbolá en su zona de operaciones», señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que critica a la misión por considerar que es muy laxa con la milicia chií libanesa. EFE

