Israel celebra falta de consenso de la UE para restringir productos de sus asentamientos

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Jerusalén, 13 jul (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, celebró este lunes la falta de consenso que persiste en la Unión Europea (UE) para restringir el comercio de productos procedentes de los asentamientos en Cisjordania ocupada, ilegales según el derecho internacional.

«El último intento de Kaja Kallas de imponer sanciones a Israel fracasó una vez más hoy en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE. No hubo consenso. No hubo mayoría cualificada. De hecho, no hubo mayoría alguna», publicó Saar en la red social X señalando a la alta representante de la UE para Política Exterior.

El ministro criticó, sin embargo, que Kallas decidiera remitir la iniciativa al Comité de Representantes Permanentes (COREPER), en lo que describió como un intento de «continuar su obsesiva campaña contra Israel».

Este lunes, los ministros de Exteriores de la UE no lograron acordar la base jurídica necesaria para restringir dicho comercio: si la medida se encuadra como política comercial común, bastaría con mayoría cualificada; mientras que si se presenta como instrumento de política exterior, exigiría unanimidad.

«La opción que obtuvo más apoyo fue prohibir el comercio con los asentamientos ilegales», afirmó Kallas, quien encargó a los embajadores de los Estados miembros continuar los trabajos sobre esa vía.

Esta opción se impuso frente a otras alternativas más limitadas, como aranceles disuasorios o licencias de exportación para productos de los asentamientos, que también planteaba el documento remitido por la Comisión Europea. EFE

pms/mra