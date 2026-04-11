Israel continúa sus ataques en el sur del Líbano y sus cazas sobrevuelan Beirut

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El Cairo, 11 abr (EFE).- El Ejército israelí continuó este sábado su oleada de ataques contra diferentes puntos del sur del Líbano y sus cazas sobrevolaron la capital, Beirut, después de que anoche la Presidencia libanesa anunciara un primer contacto telefónico con Israel para discutir un alto el fuego, informaron medios oficiales.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) dijo que Israel atacó diferentes localidades del sur del país mediterráneo, como Mansouri, Jouya, Qantara o Tebnine, donde un bombardeo impactó «cerca» de un hospital público, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas en estas acciones.

Además, la agencia estatal afirmó que «el enemigo israelí rompió la barrera del sonido en dos ocasiones, con aviones de guerra volando a baja altitud sobre Beirut» y los suburbios meridionales de la capital conocidos como el Dahye, que han sido duramente castigados por Israel desde el inicio de las hostilidades con Hizbulá el pasado 2 de marzo.

Esto se produce en un momento en el que las delegaciones negociadoras de Irán y Estados Unidos se encuentran en la capital paquistaní de Islamabad para iniciar las conversaciones para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero, mientras Teherán exige que el Líbano esté incluido en el acuerdo de alto el fuego.

Además, la noche del viernes, la Presidencia libanesa anunció que hubo un primer contacto directo telefónico con Israel a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en la que se acordó una reunión para el próximo martes, 14 de abril, en la sede del Departamento de Estado estadounidense en Washington.

En esa fecha se discutirá «el anuncio de una tregua y la fecha de inicio de las negociaciones entre el Líbano e Israel», de acuerdo con la Presidencia del país mediterráneo.

Estos avances tienen lugar después de que Israel perpetrara una oleada de bombardeos contra el Líbano el pasado miércoles que se saldó con 357 muertos en un solo día, además de 1.223 heridos, lo que sitúa en más de 1.950 el balance total de fallecidos desde el inicio del conflicto hace cinco semanas, según el Ministerio de Salud Pública libanés. EFE

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