Israel denuncia «ola de antisemitismo» en Países Bajos

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El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí denunció este sábado una «ola de antisemitismo» en Países Bajos tras una explosión por la noche en el exterior de un colegio judío de Ámsterdam.

«En Países Bajos arrecia una ola de antisemitismo», denunció el ministerio en un comunicado publicado en X.

«¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque?», se pregunta Israel, que considera que «el Gobierno neerlandés debe hacer mucho más para luchar contra el antisemitismo».

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