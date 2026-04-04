Israel dice atacar instalaciones de la Fuerza Quds, Hizbulá y la Yihad Islámica en Beirut

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Jerusalén, 4 abr (EFE).- El Ejército israelí atacó ayer instalaciones vinculadas a la Fuerza Quds, a Hizbulá y a la Yihad Islámica Palestina en la capital libanesa de Beirut, según afirmó este sábado en un comunicado.

Entre los objetivos alcanzados se encuentra, según este comunicado castrense, un centro de mando de la sección libanesa de la Fuerza Quds (unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní) en Beirut, que según Israel «sirve como enlace entre Hizbulá e Irán».

Asimismo, el Ejército israelí afirmó que sus tropas atacaron dos sedes de la Yihad Islámica Palestina, así como un puesto de observación de Hizbulá que bombardeó su Armada.

Este sábado, además, el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó en sus canales una orden de evacuación dirigida a los residentes de las localidades libanesas de Tiro, Hamadiye, Zaquq Al Mufdi y Borj Al Jmali en vistas de ataques inminentes en la zona.

Ayer viernes, el Ministerio de Salud libanés aumentó a más de 1.360 el total de fallecidos desde el 2 de marzo (incluidos 125 niños) por ataques israelíes, y en más de 4.100 el número de heridos.

Los bombardeos del viernes incluyeron un ataque con dron contra un grupo de fieles que estaban abandonando una mezquita en la localidad de Sohmor, en el suroeste del Líbano, donde perdieron la vida al menos dos personas y once más resultaron heridas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

En Israel los proyectiles del grupo chií Hizbulá han matado a dos personas. EFE

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