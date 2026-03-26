Israel dice haber matado al comandante iraní responsable del cierre del estrecho de Ormuz

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Jerusalén, 26 mar (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el Estado hebreo asesinó anoche en un ataque «preciso y letal» al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

«El hombre directamente responsable del atentado terrorista que supone el bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue abatido», dijo Katz en un comunicado, donde añadió que otros «altos mandos» de la fuerza naval iraní también murieron.

El ministro de Defensa israelí manifestó que el asesinato de Tangsiri es igualmente una «noticia importante» para sus socios estadounidenses: «Demuestra la ayuda de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para la apertura del estrecho de Ormuz y la histórica alianza entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu», recalcó.

Esta nueva operación israelí se produce después de que desde comienzos de esta semana Estados Unidos e Irán hayan iniciado algunos contactos a través de intermediarios para poner fin al conflicto que Israel y EE.UU. iniciaron el pasado 28 de febrero al atacar a la nación persa.

No obstante, mientras el Gobierno de Trump asegura que Irán ansía un acuerdo, el Ejecutivo iraní ha rechazado un primer plan estadounidense para la tregua y niega mantener negociaciones formales con Estados Unidos.

Desde esta madrugada, y teniendo en cuenta solo el centro de Israel y el área de Jerusalén, Irán ha lanzado siete andanadas de misiles contra suelo israelí.

Por su parte, Israel ha exteriorizado su intención de continuar bombardeando con intensidad objetivos e infraestructura crítica iraní, más allá de que se produzcan intercambios entre Teherán y Washington.

«Este es un claro mensaje para todos los altos mandos de la Guardia Revolucionaria (…) Las FDI los perseguirán y los neutralizarán uno por uno», amenazó nuevamente este jueves Katz, dejando clara la posición de Israel con respecto a las negociaciones.

Medios israelíes como Haaretz, Times of Israel o The Jerusalem Post habían informado antes, citando a un funcionario israelí en condición de anonimato, que Tangsiri fue abatido en la ciudad portuaria de Bandar Abás; en el estratégico estrecho de Ormuz, por el que circula el 20 % del petróleo a nivel mundial.

Algunos periódicos iraníes también habían reportado previamente un ataque en Bandar Abás, pero sin aportar más información sobre quién lo habría ejecutado o qué líderes de la nación persa se habrían visto afectados.

La última publicación en X por parte de Tangsiri, en cuya biografía en esta red social puede leerse «El golfo Pérsico es nuestro hogar», es del pasado martes.

En ese ‘post’ recalcaba que «el paso de cualquier embarcación por esta vía fluvial (el estrecho de Ormuz) requiere de la plena coordinación con la autoridad marítima de Irán».

La República Islámica mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado para sus «enemigos» desde el comienzo de la guerra que comenzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, aunque ha permitido el paso de petroleros de lo que considera países amigos, como Tailandia o la India.

Este cierre ha elevado los precios del petróleo, dado que el estrecho es clave para el comercio energético global, por lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Irán que reabra el paso; a lo que el país persa se ha negado. EFE

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