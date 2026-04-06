Israel dice que líder de partido cristiano muerto en Líbano no era el objetivo del ataque

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Jerusalén, 6 abr (EFE).- Un portavoz del Ejercito israelí aseguró este lunes que Pierre Mouawad, jefe local de las Fuerzas Libanesas, partido cristiano y opuesto a Hibzulá, no era el objetivo del bombardeo israelí que ayer acabó con su vida, la de su mujer y una visitante en Beirut.

«Estamos investigando el incidente, (pero) la persona a la que te refieres definitivamente no era un objetivo. Estamos tratando de comprender las circunstancias de lo sucedido», dijo hoy el portavoz militar israelí Nadav Shoshani, preguntado por el tema en una videoconferencia con medios internacionales.

Shoshani añadió que más información será «desclasificada» sobre los objetivos de dicho ataque letal.

En un comunicado separado, enviado a la prensa por el Ejército israelí, también se afirma que «el incidente está bajo investigación» y que «están revisando los informes de que varias personas ajenas al ataque resultaron heridas».

El apartamento atacado se encuentra en el suburbio capitalino de Ain Saade, de mayoría cristiana y alejado de las zonas bombardeadas donde hay una mayor influencia de Hizbulá.

Los daños causados se concentran en el tercer piso del inmueble de cuatro plantas, pero las autoridades libanesas aseguran que la vivienda no consta como alquilada ni ocupada en los registros oficiales. Por ello, se desconoce quién habría sido el objetivo principal de la acción.

Este tipo de acciones contra barrios cristianos son vistos por la población local como un intento de sembrar la discordia entre las diferentes comunidades libanesas, sobre todo dado que más de un millón de desplazados de áreas predominantemente chiíes han tenido que buscar refugio en otras partes del país, no siempre siendo bienvenidos. EFE

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