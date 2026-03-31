Israel dice que mantendrá el control del sur del Líbano hasta el río Litani

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Jerusalén, 31 mar (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo este martes que Israel controlará el sur del Líbano «hasta el río Litani», lo que equivale a alrededor de un 8 % de la extensión de este país.

«Al finalizar la operación, las Fuerzas de Defensa de Israel establecerán una zona de seguridad dentro del Líbano —una línea defensiva contra misiles antitanque— y tomarán el control de seguridad de toda el área hasta el Litani», detalló Katz.

Además, el ministro reiteró que los cientos de miles de desplazados del sur no podrán regresar a sus casas «hasta que se garantice la seguridad» de los habitantes del norte de Israel y que «todas las viviendas en las aldeas cercanas a la frontera» serán demolidas siguiendo el modelo gazatí.

En concreto, Katz dijo que el ‘modus operandi’ será el mismo que el aplicado en las urbes de Rafah y Beit Hanún, extremo sur y norte respectivamente, arrasadas por Israel en estos dos años de ofensiva por tierra, mar y aire. Ambas permanecen ahora bajo su control militar.

«Estamos decididos a separar al Líbano de la influencia iraní, a erradicar la amenaza que representa Hizbulá y a cambiar definitivamente la situación en el Líbano con una presencia de seguridad», añadió el ministro, al igual que «en Siria y Gaza».EFE

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