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Israel emite una orden de desplazamiento forzoso contra toda la ciudad libanesa de Tiro

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Jerusalén, 27 may (EFE).- El Ejército israelí emitió este miércoles una orden de desplazamiento forzoso, que suele preceder a bombardeos, contra toda la población de la ciudad sureña libanesa de Tiro, una de las urbes más antiguas del mundo y con ruinas patrimonio de la Unesco.

«Evacúen sus casas de inmediato y diríjanse al norte, más allá del río Zahrani», declaró en un comunicado Avichay Adraee, portavoz castrense árabe, en el que además de la ciudad de Tiro (unos 200.000 habitantes) también incluyó una lista de once campamentos de refugiados. EFE

pms/mt/rcf

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