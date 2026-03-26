Israel está convirtiendo la Línea Amarilla en Gaza en una «frontera física», según medio

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Jerusalén, 26 mar (EFE).- El Ejército israelí está convirtiendo la denominada Línea Amarilla en Gaza, concebida como algo temporal, en una «frontera física» a lo largo de la cual discurren 32 asentamientos militares, reveló este jueves el diario israelí Haaretz basándose en un análisis de imágenes satelitales.

Según este análisis, el Ejército israelí ha establecido posiciones estratégicas tanto en el norte, como en el este y sur de la Franja, donde mantienen al menos 32 estructuras, la mayoría construidas antes del alto el fuego.

Desde ese 10 de octubre de 2025, Israel ha construido siete nuevos puestos de avanzada militares a lo largo de la línea, según imágenes satelitales, cinco de ellos con caminos asfaltados, «lo que permite una actividad operativa prolongada», advierte Haaretz.

De acuerdo con la investigación, Israel ha situado un puesto militar en Tel al Muntar, desde donde las tropas disponen de «una amplia vista panorámica», otros dos en áreas elevadas de la norteña Yabalia, y un tercero «actualmente en construcción en Beit Hanún», ciudad del norte que fue arrasada por Israel.

«Algunos (de los 32 puestos) se encuentran cerca de la Línea Amarilla, mientras que otros están más cerca del territorio israelí. Muchos están equipados con infraestructura de electricidad e iluminación, mástiles de comunicaciones, excavadoras y otros equipos», añade la investigación.

Ya el 7 de diciembre, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, declaró durante una visita a la Franja que «la Línea Amarilla de Gaza es la nueva línea fronteriza que sirve como línea defensiva para nuestras comunidades y como línea de ataque de las Fuerzas de Defensa».

Según los últimos datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), al menos 224 palestinos han muerto cerca de la Línea Amarilla hasta finales de febrero, «muchos parecen haber sido civiles» que fueron atacados «solo por su proximidad a las líneas de despliegue de las fuerzas israelíes en Gaza». EFE

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