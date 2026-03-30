Israel formará en ética a batallón de ultraortodoxos que agredió a periodistas de CNN

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Jerusalén, 30 mar (EFE).- El jefe del Estado mayor del Ejército de Israel, Eyal Zamir, suspendió al batallón de reservistas ultraortodoxos Netzah Yehuda (Judea por Siempre), que será retirado de Cisjordania ocupada y entrenado en «fundamentos profesionales y éticos», después de que soldados de esta formación atacaran y detuvieran a periodistas de la CNN.

«Se suspenderá el despliegue operativo que actualmente realiza este batallón de reserva. El batallón permanecerá en servicio de reserva y se someterá a un proceso destinado a reforzar sus fundamentos profesionales y éticos», detalló este lunes un comunicado castrense.

Según el texto, «el batallón reanudará sus actividades operativas una vez finalizado este proceso», si así lo aprueba el Ejército, y «medidas de mando adicionales» serán tomadas de forma posterior.

En batallones como este, desplegados en Cisjordania, suelen servir muchos de los ‘jóvenes de las colinas’, como se denomina a los colonos de extrema derecha que no fueron aceptados en otras unidades.

Esta medida disciplinaria, que no suele ocurrir cuando se trata de una agresión militar o del asesinato de palestinos por fuego de las fuerzas israelíes, se produce unas 48 horas después de que la CNN emitiese un reportaje en el que queda grabado en cámara cómo estos soldados agreden y ordenan a la CNN que no filmen.

Un soldado, incluso, se acerca a un fotoperiodista de la CNN por detrás, le estrangula, le arroja al suelo y daña su cámara, denunció el sábado en un comunicado la Asociación de Prensa Extranjera (FPA).

El equipo fue retenido durante unas dos horas, durante las que algunos de los soldados presentes afirmaron que «la tierra» era suya, en referencia a Cisjordania ocupada. «Y no solo de los soldados, de los judíos», dice un soldado cuando cree que las cámaras no están grabando.

«El jefe del Estado Mayor determinó una grave falta ética y profesional, incluyendo un lenguaje y expresiones inaceptables para los soldados de las Fuerzas de Defensa y para quienes visten uniforme», añade el texto castrense.

Historial de abusos

Sin embargo, este batallón de reserva, compuesto por cientos de reservistas ultraortodoxos, tiene un extenso historial que vincula a algunos de sus integrantes a abusos contra palestinos, lo que hizo que incluso el Gobierno de EE.UU. barajase imponer sanciones contra ellos en 2024, que finalmente no fueron adoptadas por Antony Blinken.

«¡No se deben imponer sanciones a las Fuerzas de Defensa de Israel!», dijo Netanyahu en abril de 2024 en un comunicado en X.

«En un momento en que nuestros soldados luchan contra los monstruos del terrorismo, la intención de imponer una sanción a una unidad de las FDI es el colmo del absurdo y una bajeza moral», añadió.

Soldados de Netzah Yehuda fueron acusados ​​de estar involucrados en la muerte de Omar Assad, un anciano palestino-estadounidense, detenido en 2020 y abusado por ellos. La autopsia determinó que murió de un ataque al corazón provocado por el estrés sufrido a causa del maltrato.

El comandante del batallón de Netzah Yehuda fue reprendido y dos oficiales destituidos, pero la Fiscalía militar israelí no presentó cargos penales. EFE

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