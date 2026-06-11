Israel fue responsable de más del 50% de las muertes por armas explosivas en 2025, según una ONG

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Más de la mitad de las muertes por armas explosivas ocurridas en 2025 se atribuyen al ejército israelí, que desarrolla -entre otras operaciones- una ofensiva en Gaza desde octubre de 2023, según el informe anual del Observatorio de Armas Explosivas recibido el jueves por la AFP.

Al menos 22.600 civiles murieron o resultaron heridos por armas explosivas en 65 países en 2025, según el recuento de esta organización, formada por varias decenas de ONG, que documenta los daños causados en ciudades y zonas pobladas por bombardeos, ataques con drones, minas antipersonales o bombas de racimo.

«El 56% del total de muertes registradas en el mundo se atribuyen a las fuerzas armadas israelíes», destaca el Observatorio.

Las fuerzas israelíes llevan a cabo operaciones militares sobre todo en la Franja de Gaza, en represalia al ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023 en su territorio.

Pese al alto el fuego firmado el 10 de octubre de 2025, el territorio palestino sigue siendo escenario de violencias, con ataques israelíes casi a diario.

Otros países en los que la población civil pagó un alto precio son Ucrania, Birmania, Siria y Sudán, donde las fuerzas armadas estatales son «responsables del 85% de todos los incidentes que causan daños a la población civil».

Además de las consecuencias mortales, el uso de armas explosivas en zonas pobladas «desmantela metódicamente el acceso de la población civil a los servicios básicos indispensables para su supervivencia».

«Escuelas, hospitales, convoyes de ayuda, sistemas de abastecimiento de agua y mercados de alimentos son destruidos a un ritmo cada vez mayor», advirtió en un comunicado la directora de defensa de Handicap International, integrante de esta red.

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