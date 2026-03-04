Israel incluye a Tiro, ciudad de 200.000 habitantes, en zona que exige evacuar

2 minutos

Redacción internacional, 4 mar (EFE).- El Ejército israelí incluye la histórica ciudad libanesa de Tiro, con alrededor de 200.000 habitantes y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco dentro de la zona del sur del Líbano a cuyos habitantes ha ordenado que abandonen sus casas y se desplacen hacia el norte del país.

El área urbana de Tiro incluye una población de 201.000 habitantes según datos de 2017 de la oficina de la ONU para los asentamientos humanos, que incluye un gran número de refugiados palestinos y sirios.

El Ejército israelí ordenó este miércoles a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen «de inmediato» al norte del río Litani, advirtiendo que tiene previsto bombardear esa zona en el marco de la actual escalada contra el grupo chií Hizbulá.

«Los residentes del sur del Líbano deben dirigirse de inmediato al norte del río Litani. Para garantizar su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte, más allá del río», advirtió en sus canales el portavoz castrense en lengua árabe, Avichay Adraee.

«Cualquier movimiento hacia el sur podría poner en riesgo sus vidas», agregó el militar.

El Ejército ordenó la evacuación de los habitantes de esta zona, que comprende partes de las gobernaciones libanesas del Sur y de Nabatieh, antes de nuevos ataques contra viviendas presuntamente usadas por Hizbulá o edificios próximos a «instalaciones o medios de combate».

El río Litani marca el perímetro de despliegue de los casos azules, situados entre esta barrera natural y el norte de la Línea Azul; la divisoria no oficial de este país con Israel y los Altos del Golán sirios ocupados a la que se retiraron las tropas israelíes en el año 2000, poniendo fin a una ocupación de 18 años del sur de Líbano.

Israel lleva varios días ordenando la evacuación de más de un centenar de pueblos y ciudades del sur del Líbano, y este miércoles lo ha hecho también de edificios situados en barrios del sur de Beirut, antes de bombardear la capital. EFE

jfu/jlp