Israel lanza nuevos bombardeos en el sur de Líbano y sus tropas avanzan

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Israel volvió a bombardear este sábado el sur de Líbano y su ejército sigue avanzando en profundidad en territorio libanés, pese a un alto el fuego teóricamente en vigor y a las conversaciones mantenidas la víspera en Washington.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció la «peligrosa y sin precedentes escalada» de Israel, al que acusó de aplicar «una política de tierra quemada y de castigo colectivo».

No obstante, defendió la decisión de las autoridades de entablar negociaciones con Israel — a las que el grupo proiraní Hezbolá se opone — afirmando que se trata de «la vía menos costosa» para el país.

En los últimos días, Israel ha intensificado sus operaciones aéreas y terrestres en Líbano, donde afirma que su objetivo es el grupo chiita Hezbolá, aliado de Irán.

El ejército israelí ordenó el sábado por la mañana la evacuación de una docena de pueblos del sur antes de lanzar ataques, pese a que en teoría rige desde el 17 de abril un alto el fuego que no se ha respetado.

El ejército libanés informó que un ataque israelí con dron «dirigido» alcanzó un vehículo militar cerca de la ciudad de Nabatiyeh (sur) e hirió de gravedad a dos de sus soldados.

También se registraron disparos de artillería cerca de la fortaleza medieval de Beaufort, después de que el ministro de Cultura advirtiera la víspera del «grave peligro» que las ofensivas israelíes representan para el patrimonio.

Hezbolá, por su parte, reivindicó el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel. El ejército israelí aseguró haber interceptado varios proyectiles, salvo uno que cayó en su territorio sin causar heridos.

Los bombardeos israelíes del viernes contra una treintena de localidades dejaron 11 muertos en la región de Tiro, entre ellos un socorrista, y ocho heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

– El alto el fuego, un «paso esencial» –

Israel declaró esta semana que considera gran parte del sur de Líbano como una «zona de combate», y Netanyahu afirmó el viernes que su ejército había «cruzado el Litani», un río situado a unos 30 km de la frontera.

En este panorama de hostilidades incesantes, Líbano e Israel iniciaron negociaciones en abril, auspiciadas por Estados Unidos, para alcanzar un acuerdo de seguridad.

Hezbolá, cuyo desarme exige Israel al gobierno libanés, se opone frontalmente a cualquier pacto.

En Washington, responsables militares israelíes y libaneses mantuvieron el viernes una reunión calificada de «constructiva» por el Pentágono.

Estos contactos tienen como contexto más amplio las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en las que se busca incluir el frente libanés en un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

Según el número dos del Pentágono, Elbridge Colby, las discusiones servirán «de base para la parte política», en referencia a las negociaciones previstas el 2 y 3 de junio en Washington.

El presidente libanés, Joseph Aoun, le dijo al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que un alto el fuego es «un primer paso esencial» para cualquier avance en las negociaciones.

El viernes cientos de personas se congregaron en los barrios de la ciudad vieja de Tiro, una pequeña zona que ha quedado al margen de las órdenes de evacuación israelíes.

Muchos duermen en sus coches o en tiendas de campaña, según los corresponsales de la AFP.

«Pusimos colchones en el suelo para dormir», cuenta Karam Amin, que duerme con su familia de siete personas en su comercio de ropa del barrio cristiano.

«Tiro es una ciudad pacífica y turística. Nunca imaginamos pasar por algo así», lamenta este comerciante de 43 años.

Desde el inicio de la guerra, los bombardeos han causado 3.371 muertos y más de un millón de desplazados en Líbano, según las autoridades.

Solo en la última semana, 15 niños han muerto y 62 han resultado heridos, según Unicef.

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