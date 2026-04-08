Israel levanta las restricciones de la guerra por un día, salvo en el norte del país

2 minutos

Jerusalén, 8 abr (EFE).- Israel levantará mañana jueves, e irá evaluándolo día a día, las restricciones impuestas durante la guerra a la población para acudir a lugares de trabajo, escuelas o mantener reuniones, salvo en el norte y en la parte ocupada de los Altos del Golán sirios donde siguen vigentes.

Esta medida estará en vigor mañana desde las 6:00 hora local (+3 GMT) hasta las 20:00 horas, en función de cómo progrese el alto el fuego con Irán, anunció hoy el Comando del Frente Interno, la rama civil del Ejército que guía a la población en tiempos de crisis.

Según las nuevas directrices, ya no hace falta que haya un búnker o refugio cerca para que reabran los puestos de trabajo o los centros de estudio en ciudades como Jerusalén o Tel Aviv, y las congregaciones ya no están limitadas a 50 personas.

Esta flexibilización no aplica a la urbe norteña de Haifa, la región de la Alta Galilea y los ocupados Altos del Golán, debido a la cercanía con la divisora con Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva tanto área y como terrestre en el sur de este país.

En esta zona, la actividad educativa solo podrá ser presencial dentro de un espacio protegido estándar, las reuniones no podrán ser de más de 50 personas al aire libre y de hasta 200 en espacio cerrados, y el personal no tendrán que trabajar en remoto si el lugar está próximo a un búnker.

Solo este miércoles, en ataques masivos contra Beirut, el sur y el Valle de la Bekaa, Israel ha matado a al menos 254 personas y herido a otras 1.165, según la Defensa Civil libanesa, en bombardeos simultáneos que el Ejército israelí dijo que fueron dirigidos contra más de cien objetivos en apenas diez minutos. EFE

pms/mt/ajs