Israel mata a cuatro personas en el ataque de un dron en la ciudad de Gaza

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Gaza, 5 abr (EFE).- El Ejército de israelí mató a 4 personas la madrugada de este domingo al bombardear, con un dron, el punto donde se encontraban reunidas en las inmediaciones de la plaza Shawa, al este de la norteña ciudad de Gaza.

El ataque, que ocurrió sobre la 1:30 de la madrugada hora local, fue confirmado a EFE por el personal de emergencias y por una fuente del Hospital Al Shifa, a donde llegaron los cuerpos sin vida de los cuatro hombres.

Ayer, al menos otro gazatí murió y cinco más resultaron heridos en el bombardeo israelí de un vehículo a la entrada del campamento de Al Maghazi, en el centro de la Franja, confirmó a EFE una fuente del servicio de emergencias.

En total, al menos 720 gazatíes han fallecido en ataques casi diarios por fuego israelí desde el 10 de octubre, día en que entró en vigor el actual alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad local.

De ellos, más de 200 -según la ONU- han muerto en ataques de tropas o drones israelíes cerca de la denominada línea amarilla, la demarcación a la que se replegaron las tropas israelíes y desde donde aún controlan más de la mitad de la Franja; sin una fecha clara para su retirada e inicio de la segunda fase del acuerdo.

En total, son cerca de 72.300 palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos más de 20.000 niños, en una ofensiva calificada de genocidio por una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países. EFE

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