Israel mata a dos conductores de UNICEF que transportaban agua potable en Gaza

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Jerusalén, 18 abr (EFE).- El Ejército israelí mató a dos conductores de camiones de la agencia de la ONU de UNICEF que se dedicaban a suministrar agua potable a familias en Gaza, denunció este sábado esta organización humanitaria, que instó a Israel a investigar «de inmediato» el ataque.

«El ataque, en el que otras dos personas resultaron heridas, ocurrió durante operaciones rutinarias de transporte de agua en camiones cisterna, sin que se produjeran cambios en los procedimientos ni en la ruta», detalla UNICEF en un comunicado, ya que el Ejército israelí conocía sus movimientos y debía protegerlos según el derecho internacional humanitario.

Tras este suceso, UNICEF ha suspendido las actividades hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad en la zona, pese a que esta abastecía a cientos de miles de personas, incluidos niños.

El ataque sucedió la madrugada de ayer viernes, en el punto de recogida de agua de Mansoura, en el norte de Gaza y el único operativo para camiones cisterna de la compañía de suministro de agua de Mekorot, que abastece a la ciudad de Gaza.

El Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto.

«UNICEF insta a las autoridades israelíes a investigar de inmediato este ataque y garantizar que se rindan cuentas. Los trabajadores humanitarios, los proveedores de servicios esenciales y la infraestructura civil, incluidas las instalaciones de agua vitales, nunca deben ser blanco de ataques», urge la organización.

Ya son más de 760 los palestinos muertos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí. EFE

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