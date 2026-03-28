Israel mata a periodistas en Líbano y EEUU despliega más tropas: Día 29

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Redacción Internacional, 28 mar (EFE).- La jornada de este sábado, cuando se cumple un mes desde que comenzara la guerra de EE.UU e Israel contra Irán, estuvo marcada por el bombardeo israelí contra un grupo de prensa en el sur del Líbano y la ofensiva contra centros académicos e industriales en Teherán.

Además, mientras Washington refuerza su presencia naval con el despliegue de 3.500 marinos adicionales, Irán eleva el tono de sus amenazas, asegurando que la región se convertirá en un «cementerio» para las tropas estadounidenses, en un contexto de máxima tensión tras la entrada directa de los hutíes en el conflicto.

Estos son los acontecimientos más importantes de hoy:

Ataques contra la prensa y rescatistas en Líbano

La aviación israelí continúa sus operaciones en suelo libanés:

– Asesinato de periodistas: Un ataque aéreo en Jazín acabó con la vida de tres profesionales de la información: Ali Shaib (de Al Manar), Fatima Fatouni y su hermano, el cámara Mohamed Fatouni (ambos de Al Mayadeen). Como en otras ocasiones, Israel justificó el ataque afirmando que Shaib pertenecía a la inteligencia de la Fuerza Radwan de Hizbulá bajo el disfraz de reportero.

– Rescatistas y civiles: Israel mató a al menos diez personas en bombardeos separados; cinco de ellos eran rescatistas de la asociación Scout Risala en Nabatieh. También se reportó la muerte de cinco ciudadanos sirios en Al Haniya.

– Bajas en Hizbulá: El Ejército israelí confirmó la eliminación en Beirut de dos altos cargos de la Unidad de Comunicaciones del grupo chií, identificados como Ayub Huseín Yaacub y Yaser Mohamed Mubarak.

Balance: Las víctimas en el Líbano se sitúan ya en 1.189 muertos y 3.427 heridos tras un mes de hostilidades.

EEUU continúa el despliegue

El Comando Central de EE. UU. (Centcom) informó de la llegada al área de operaciones del buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA 7), transportando a 3.500 marinos de la Unidad de Expediciones Marinas 31.

Paralelamente, el Centcom desmintió las afirmaciones de la Guardia Revolucionaria iraní sobre un supuesto ataque en Dubái que habría causado 500 bajas estadounidenses, calificando la información de «mentiras fabricadas para ocultar la degradación militar de Irán».

Amenazas y denuncias de Irán

El presidente Masud Pezeshkian advirtió que Irán dará una «respuesta firme» tras los bombardeos contra las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán.

– Guerra de infraestructuras: La Guardia Revolucionaria denunció el uso de bombas de racimo (prohibidas internacionalmente) por parte de EE.UU. e Israel en la provincia de Fars, asegurando haber desactivado 122 de estos artefactos. Israel también denuncia desde hace semanas que Irán está usando este tipo de bombas en sus ataques.

– Ofensiva contra el «enemigo»: Teherán afirmó haber atacado un buque de apoyo militar de EE. UU. cerca del puerto de Salalah (Omán) y haber impactado industrias pesadas en Israel en represalia por los ataques a sus centros económicos.

Mediación en Pakistán y repliegue ruso

– Diplomacia regional: El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mantuvo una conversación de más de una hora con Pezeshkian para intentar consolidar un entorno de paz. Se espera que los cancilleres de Arabia Saudí, Turquía y Egipto lleguen a Islamabad este domingo para consultas de urgencia.

– Evacuación nuclear: Rusia continúa extrayendo a su personal de la central nuclear iraní de Bushehr. Otros 164 empleados de Rosatom fueron repatriados hoy a través de Armenia tras el tercer ataque sufrido por la planta anoche.

Operaciones en Teherán

Israel y EE. UU. ejecutaron una nueva oleada de ataques en la capital iraní, impactando la Universidad de Ciencia y Tecnología y la sede de la Organización de Industrias Navales. Según el mando israelí, unos 50 cazas participaron en la destrucción de centros de investigación y desarrollo de armamento naval y sistemas de defensa. EFE

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