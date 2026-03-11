Israel mata a un palestino en ciudad de Gaza, al menos 650 muertos desde inicio de tregua

Gaza, 11 mar (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a un palestino en la ciudad de Gaza e hirió a otros cinco, informó a EFE una fuente del gazatí hospital Shifa, al tiempo que se alcanzaron los 650 fallecidos desde el inicio del alto el fuego, que Israel sigue violando.

La víctima fue identificada por esta fuente como Basilea Mahmoud Abu Warda, de 40 años, y residente de Yabalia, y el ataque parece haber sido perpetrado por un avión de reconocimiento cerca de una rotonda al oeste de la ciudad de Gaza.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado al respecto.

Ayer, otros dos gazatíes murieron en distintos ataques israelíes contra la Franja, entre ellos la periodista Amal Shamali, según denunciaron las autoridades del enclave palestino, que trabajaba para Catar Radio en Gaza.

Con sus muertes ya son al menos 650 los muertos desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre, y 72.135 desde que Israel lanzara su ofensiva, entre ellos más de 21.000 niños, en represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023.

A pesar de la escalada bélica contra Irán y el Líbano, Israel mantiene su presencia en más del 50 % de la Franja y aún mata a población en ataques casi diarios.

Además, mantiene cerrado el cruce de Rafah, no permitiendo evacuaciones médicas a terceros países -tampoco a Jerusalén o Cisjordania- ni la entrada de ayuda humanitaria a una población de unos dos millones de palestinos. EFE

