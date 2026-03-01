Israel mata a un palestino en Hebrón y cerca Cisjordania a la sombra de la guerra con Irán

Jerusalén, 1 mar (EFE).- El Ejército de Israel mató anoche a un joven palestino de 25 años en Dura, ciudad localizada a unos ocho kilómetros al suroeste de Hebrón, en el territorio ocupado de Cisjordania, donde desde el inicio de la guerra con Irán la mayoría de puntos de acceso y salida permanecen cerrados bajo un férreo control militar.

«El joven Muhamad Yihad Masalmeh, de 25 años, murió anoche en Dura por las heridas graves causadas por las balas de la ocupación (israelí)», anunció este domingo en un comunicado el Ministerio de Sanidad palestino, después de que tropas israelíes fueran desplegadas en esta ciudad.

La guerra de Israel y EE.UU. contra Irán ha provocado que la atención internacional abandone la violencia diaria que sufren los más de 2,5 millones de palestinos que viven en Cisjordania ocupada, tanto a manos del Ejército israelí como de los colonos que pueblan los asentamientos y puestos de avanzada ilegales.

«Las milicias de colonos armados continúan llevando a cabo ataques violentos y organizados contra la población palestina en un intento de expandir la limpieza étnica en Cisjordania. Esta mañana, después de que sonaran las primeras alarmas, las milicias de colonos comenzaron a atacar comunidades palestinas en toda Cisjordania, incluidas en Masafar Yatta y las aldeas de Duma y Qusra», denunció el sábado la ONG israelí B’Tselem.

En la gobernación norteña de Tulkarem, donde miles de palestinos refugiados siguen desplazados de sus casas más de un año después de que Israel les expulsara en una macro operación militar contra los campamentos, no hay forma de entrar o salir.

«Los ‘checkpoints’ están cerrados», confirmó a EFE un vecino del campamento homónimo, quien reiteró que la situación es muy difícil ante la falta de búnkeres -no existen en Cisjordania ni en Jerusalén este- y la crisis económica que va a peor desde el 7 de octubre de 2023.

«Con el estallido de la guerra, se ha agravado aún más. Actualmente, no hay gas para cocinar ni combustible para vehículos, y la situación ha empeorado», detalla.

En la gobernación de Qalqilya, también en el norte de Cisjordania, tropas israelíes arrestaron a 13 palestinos esta madrugada, según la agencia oficial palestina Wafa, además de cerrar la entrada oriental de la ciudad homónima, y el acceso a otras cinco aldeas como Nabi Elias o Kafr Laqif utilizando puertas de hierro.

Sobre el cierre de Cisjordania ocupada, preguntados por EFE, ni el Ejército ni la Policía israelí se pronunciaron aún al respecto.

«El Ejército israelí cerró la mayoría de los 1.100 puestos de control militares y las 230 puertas militares en Cisjordania, causando graves daños a la economía, la salud y los servicios humanitarios. También cerró todos los cruces hacia Gaza, lo que provoca graves crisis humanitarias», denunció anoche en X el secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghouti.

La gobernación de Belén también se encuentra aislada de urbes próximas como Jerusalén tras el cierre del puesto militar israelí que las separa, confirmó a EFE una fuente local. Mientras, el acceso a Ramala, la capital administrativa palestina ‘de facto’, aún se permite a través del ‘chekpoint’ de Qalandia. EFE

