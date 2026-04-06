Israel mata a un trabajador de la OMS y se suspenden evacuaciones médicas por Rafah

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Gaza, 6 abr (EFE).- Un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) murió y otros dos trabajadores resultaron heridos este lunes en la Franja de Gaza en un ataque israelí que llevó a la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, según fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS.

Tras el incidente, la OMS anunció a EFE la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través de Rafah «hasta nuevo aviso». EFE

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