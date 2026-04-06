Israel mata a un trabajador de la OMS y se suspenden las evacuaciones médicas por Rafah

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Gaza, 6 abr (EFE).- Un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) murió y otros dos trabajadores resultaron heridos este lunes en la Franja de Gaza en un ataque israelí que llevó a la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, según fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS.

Majdi Mustafa Aslan, de 54 años y residente del campo de refugiados gazatí de Al Bureij, murió este lunes tras recibir disparos mientras conducía un vehículo de la OMS en la carretera Salah al Din, al este de Al Qarara (sur del enclave), durante una misión de evacuación de pacientes.

El vehículo formaba parte de un convoy que trasladaba enfermos desde Gaza hasta Egipto a través del cruce de Rafah. Según informaron a EFE fuentes del hospital Mártires de Al Aqsa, el automóvil fue alcanzado por disparos de artillería de un tanque israelí, matando a Aslan e hiriendo a otros dos miembros del personal de la OMS.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con apoyo de la Media Luna Roja Palestina, evacuó a los heridos y recuperó el cuerpo, mientras el vehículo permaneció en la carretera, informó la Media Luna Roja.

Tras el incidente, la OMS anunció a EFE la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través de Rafah «hasta nuevo aviso».

Raed Aslan, una de las personas que viajaba en el vehículo y que atestiguó los hechos, afirmó a los periodistas en Jan Yunis (sur) que los vehículos tenían señalizado el logotipo de la OMS «por todas partes».

«El vehículo estaba claramente identificado como un vehículo de la OMS», dijo Aslan, y añadió que un tanque israelí bloqueó la carretera y atacó al conductor para detener al convoy, a pesar de que la vía «estaba vacía».

«Este es un ataque directo contra una operación de evacuación de pacientes», dijo el testigo.

El Ejército israelí no se ha pronunciado de momento sobre lo ocurrido.

De forma paralela, Israel mató este lunes a un hombre en un ataque aéreo a un vehículo en el barrio de Sheij Radwan de la ciudad de Gaza, que hirió además a un niño, según informaron fuentes del hospital gazatí Al Shifa.

Sobre este ataque, el Ejército de Israel afirmó en un comunicado, sin aportar pruebas, que mató a un hombre, Ali Ahmad Ali Amrain, al que califica como «terrorista» por su supuesta implicación en el contrabando de armas para la organización islamista Hamás.

Solo ayer domingo el Ejército israelí mató a al menos siete personas en diferentes ataques en el norte y sur de Gaza pese al alto el fuego vigente en el enclave desde el pasado octubre.

En total, al menos 723 gazatíes han fallecido en ataques casi diarios por fuego israelí desde el 10 de octubre, día en que entró en vigor el actual alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad local.

De ellos, más de 200 -según la ONU- han muerto en ataques de tropas o drones israelíes cerca de la denominada línea amarilla, la demarcación a la que se replegaron las tropas israelíes y desde donde aún controlan más de la mitad de la Franja; sin una fecha clara para su retirada e inicio de la segunda fase del acuerdo.

En total, son cerca de 72.300 palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos más de 20.000 niños, en una ofensiva calificada de genocidio por una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países. EFE

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