Israel mata a una pareja y tres hijos menores de edad en un bombardeo en Gaza

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Jerusalén, 18 jul (EFE).- Un padre, una madre y sus tres hijos menores de edad murieron este sábado en un bombardeo de Israel a un edificio del barrio de Al Nasr, en la ciudad de Gaza (norte), según el servicio de emergencias de Defensa Civil y fuentes médicas.

Los tres menores fallecidos son los hermanos Arwa (una niña de 8 años), Ibrahim (15) y Yahya (17), de la familia Nasman, confirmó a EFE el Ministerio de Sanidad de Gaza.

El Hospital Shifa de la capital gazatí aseguró haber recibido por la tarde cinco cadáveres, «incluyendo tres niños cuyos restos estaban gravemente desmembrados». Otras cuatro personas resultaron heridas.

El ataque «tuvo como objetivo un piso en el barrio de Al Nasr», informó Defensa Civil. «Sólo un niño de la familia se salvó, ya que no se encontraba en la vivienda en el momento del bombardeo», concluye el comunicado de este servicio de rescatistas.

Una portavoz del Ejército de Israel aseguró a EFE que su objetivo era un miembro del grupo islamista palestino Hamás, pero rechazó pronunciarse al preguntar sobre la muerte de los tres niños.

«Seguimos revisando los resultados del ataque», recalcó una portavoz castrense a esta agencia.

El ataque eleva a diez el total de gazatíes fallecidos este sábado por ataques de Israel en Gaza, después de que otro bombardeo contra el barrio de Zeitún de la capital matara a tres personas, una cuarta muriera por disparos de las tropas en el noroeste del enclave y una quinta sucumbiera a las heridas recibidas en el ataque de un dron israelí el viernes.

Israel ha incrementado la letalidad y frecuencia de sus ataques a Gaza, que se producen obviando el alto el fuego vigente desde octubre de 2025 y dejan varias jornadas con más de diez víctimas mortales en los últimos días.

Ayer, uno de los bombardeos del Ejército mató a siete personas que celebraban un funeral en el campamento de refugiados de Nuseirat, tras lo cual reconoció estar al tanto de las posibles víctimas civiles y también alegó estar «revisando» lo ocurrido. No ha vuelto a pronunciarse.

El Ejército de Israel ha matado a más de 1.100 gazatíes desde que entró en vigor la tregua el pasado octubre, según las cifras del Ministerio de Sanidad del enclave.

La cifra total supera los 73.270 al remontarse al 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva en represalia por el ataque de Hamás a su territorio ese mismo día, en el que sus milicianos mataron a casi 1.200 personas.

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