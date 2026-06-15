Israel mata en Gaza a un niño y hiere a su padre, los arresta y libera horas después

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Gaza, 15 jun (EFE).- Soldados israelíes mataron a un niño de 6 años de un disparo en la cabeza e hirieron a su padre cuando caminaban, junto con otro familiar, por una calle de la Franja de Gaza cercana a la línea amarilla, explicó a EFE desde Gaza el abuelo del pequeño.

Los hechos tuvieron lugar ayer domingo sobre las tres de la tarde, cuando el pequeño, su padre y el cuñado de éste caminaban por la calle Salah al Din a la altura de Deir al Balah (centro), cerca de los bloques amarillos que marcan la posición de las tropas israelíes, explicó este lunes por llamada telefónica Naouaf Abu Alagiin, abuelo del niño.

En ese momento, aseguró recogiendo el relato de su hijo, soldados israelíes abrieron fuego contra ellos desde un puesto militar, tras lo que un vehículo militar se les acercó, los detuvo y los trasladó a una base israelí, donde interrogó al padre y a su cuñado durante horas.

Sobre la medianoche, los soldados israelíes liberaron en la misma calle al padre, herido grave con disparos en sus piernas, y a su hijo muerto, con cuyo cuerpo tuvo que caminar a cuestas buscando ayuda, explicó Abu Al Ayin.

Finalmente, el progenitor consiguió que miembros de la milicia proisraelí de Shawqi Abu Nasira los llevaran al hospital Mártires de Al Aqsa, a donde llegó con el cuerpo de su hijo sobre las dos de la mañana de este lunes.

Este centro hospitalario informó de la muerte del niño, llamado Rayan Bahaa Abu Al Nayin, por una herida que entró y salió de su cráneo, y del estado crítico del padre. El cuñado, indicó a EFE el abuelo, permanece detenido por las fuerzas israelíes.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo estar chequeando la información.

Además de la muerte de este niño, una mujer de 41 años falleció este lunes en el norte de la Franja de Gaza por un ataque con dron de Israel, informaron a EFE fuentes del hospital de los Mártires de Al Aqsa.

El ataque tuvo lugar cerca del cementerio de Al Zawaida y la mujer muerta fue identificada por el hospital como Nadia Kamal Ayash. Otras dos personas resultaron heridas, entre ellas su marido.

Y la niña Ghina Balbul, de 4 años, fue ingresada en el hospital Al Ahli con una herida de bala en la cabeza tras recibir un disparo de una grúa armada israelí en barrio de Al Tuffah del este de la ciudad de Gaza.

El Ministerio de Sanidad gazatí informó este lunes de que los muertos por ataques israelíes desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023 se situaron en 73.003, tras incluir los últimos fallecidos registrados ayer domingo.

De ellos, casi un millar han sido en los ocho meses de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, a pesar del cual el Ejército israelí sigue llevando a cabo ataques diarios en el territorio palestino y ocupando más parte de su territorio. EFE

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