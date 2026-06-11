Israel niega la entrada a su territorio a una periodista francesa

afp_tickers

2 minutos

Las autoridades israelíes anunciaron el jueves que habían prohibido la entrada y repatriado a una periodista francesa, Alice Froussard, quien lleva varios años cubriendo el conflicto israelo-palestino para Radio Francia y Radio Francia Internacional (RFI).

RFI, que integra el servicio internacional de la radiotelevisión pública francesa, denunció un «obstáculo a la libertad de prensa» y expresó su apoyo a la reportera.

A Froussard se le negó la entrada al territorio israelí a su llegada el miércoles por la tarde al aeropuerto internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, donde se vio obligada a pasar la noche antes de ser enviada de regreso a París en un avión que despegó la mañana del jueves.

Su expulsión fue anunciada por el ministro de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli.

Alice Froussard «intentó ingresar a Israel y reanudar su trabajo aquí de manera permanente, pero se aceptó la recomendación del ministerio, y la periodista fue expulsada y embarcada en un avión con destino a Francia», escribió Chikli en un comunicado, en el que la acusaba de apoyar al movimiento islamista palestino Hamás.

No obstante, RFI afirmó que Froussard contaba con la «autorización de viaje requerida» y una solicitud de visado de prensa «en regla para trabajar en Cisjordania».

«Las autoridades israelíes no han proporcionado a RFI ninguna justificación de esta decisión», sostuvo la emisora en un comunicado.

«La dirección de RFI brinda todo su apoyo a Alice Froussard y protesta contra esta expulsión, que constituye un obstáculo para la libertad de prensa y se produce en un contexto de crecientes dificultades a las que se enfrentan los periodistas para cubrir la actualidad de la región», sentenció.

El incidente, sobre el que también se espera una reacción de la emisora pública Radio Francia, se produce dos días después de que París anunciara la prohibición de entrada al territorio francés al ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich.

Las autoridades francesas reprochan al funcionario promover la anexión de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

mib-mj/anb/mmy/hgs