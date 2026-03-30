Israel permitirá ceremonia con 50 asistentes en el Muro de los Lamentos en la Pascua judía

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Jerusalén, 30 mar (EFE).- Las autoridades israelíes informaron este lunes que permitirán la celebración de la Bendición Sacerdotal de Pésaj (la Pascua judía) en el Muro de los Lamentos de Jerusalén con una ceremonia limitada en la que participarán 50 sacerdotes, en medio de los límites a las reuniones por la guerra con Irán.

«La tradicional ceremonia de Bendición Sacerdotal, que se celebra cada año con la participación de decenas de miles de fieles, se llevará a cabo este año en un formato reducido con solo 50 sacerdotes que bendecirán al pueblo de Israel con amor», de acuerdo a un comunicado conjunto de la Policía, el Ayuntamiento de Jerusalén y la Fundación del Patrimonio del Muro de los Lamentos.

La ceremonia, llamada en hebreo ‘Birkat Kohanim’, se celebrará el domingo 5 de abril.

El anuncio se produce después de que en la víspera la Policía israelí impidiera el acceso a la iglesia del Santo Sepulcro al líder del catolicismo en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, para oficiar la misa del Domingo de Ramos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tuvo que comparecer anoche tras la fuerte condena internacional que generó el suceso para revocar la decisión y anunciar que permitiría el paso al purpurado.

«Durante todos los días de la Pascua, el acceso al Muro de las Lamentaciones estará totalmente prohibido para el público en general», recoge el comunicado de las autoridades.

La puerta de Yafa y la del Estiércol de la Ciudad Vieja de Jerusalén (de las más utilizadas para acceder a este lugar sagrado para los judíos) permanecerán cerradas tanto al paso de vehículos como a peatones, y también se suspenderá el transporte público hacia el muro.

Cuando comenzó la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, la Policía de Israel clausuró los principales lugares sagrados de la Ciudad Vieja jerosolimitana (el complejo de la mezquita de Al Aqsa, para los musulmanes; la iglesia del Santo Sepulcro, para los cristianos; y el Muro de los Lamentos, para los judíos).

Desde entonces alega que el cierre se debe a motivos de seguridad por las aglomeraciones y la escasez de refugios en la zona en caso del impacto de un misil iraní, así como a la dificultad del paso para los servicios de emergencias ante el entramado sinuoso de la Ciudad Vieja.

La guerra comenzó en mitad del Ramadán y la Policía impidió la celebración de cualquier tipo de ceremonia para los fieles musulmanes en la Explanada de las Mezquitas (que alberga la mezquita de Al Aqsa), el tercer lugar más sagrado para el islam.

A diferencia de en el limitado acceso a Pizzaballa al Santo Sepulcro o la ceremonia de 50 sacerdotes que se celebrará en Pésaj, los fieles musulmanes en Jerusalén (la mayoría palestinos) no pudieron acudir a Al Aqsa y fueron reprimidos con violencia al intentar rezar en las calles aledañas a las murallas de la Ciudad Vieja. EFE

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