Israel promete arrasar viviendas en el sur de Líbano y responder a amenazas con «toda su fuerza»

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El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó este domingo que el ejército recibió instrucciones de emplear «toda su fuerza» en Líbano, incluso durante el alto el fuego en vigor, en caso de que las tropas israelíes se enfrenten a una amenaza, y prometió arrasar las viviendas.

«El primer ministro, Benjamin Netanyahu, y yo hemos dado instrucciones a las FDI [Fuerzas de Defensa israelíes] para que actúen con toda su fuerza, tanto por tierra como por aire, incluso durante el alto el fuego, con el fin de proteger a nuestros soldados en Líbano ante cualquier amenaza», declaró Katz durante un acto en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel.

También indicó que el ejército ha recibido la orden de «eliminar las casas de las aldeas [de primera línea] próximas a la frontera que servían a todos los efectos como puestos avanzados del terrorismo de Hezbolá y amenazaban a las comunidades israelíes».

Aunque algunos residentes desplazados del sur de Líbano han regresado a sus hogares, muchos dudan en volver ante la incertidumbre sobre la tregua de diez días, que entró en vigor el viernes y puso fin a semanas de combates entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá, apoyado por Irán.

La tregua entró en vigor días después de la primera reunión de alto nivel entre Líbano e Israel en décadas esta semana. Desde que estalló el actual conflicto, el 2 de marzo, la ofensiva israelí mató a casi 2.300 personas en Líbano y provocó el desplazamiento de más de un millón.

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