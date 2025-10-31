Israel recibe a través de la Cruz Roja los cuerpos de dos rehenes en Gaza

Israel afirmó el jueves que sus fuerzas en la Franja de Gaza recibieron a través de la Cruz Roja los cuerpos de dos rehenes, devueltos por Hamás como parte del acuerdo de alto al fuego auspiciado por Estados Unidos.

Horas después, las autoridades israelíes precisaron que los cuerpos fueron identificados como los restos de Amiram Kuper y de Sahar Baruch.

«Tras el proceso de identificación realizado por el Instituto Nacional Forense», el ejército israelí informó «a las familias de los rehenes fallecidos Amiram Kuper y Sahar Baruch que habían sido repatriados a Israel», indicó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El brazo armado de Hamás había entregado los dos cuerpos a la Cruz Roja, tal y como exige el acuerdo con Israel para el cese al fuego en Gaza vigente desde el 10 de octubre.

Hasta ahora, los combatientes islamistas han devuelto los cadáveres de 15 de los 28 rehenes fallecidos acordados en la tregua, al alegar dificultades para encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, devastado tras dos años de guerra.

El grupo islamista recibió críticas el lunes tras entregar restos parciales de un rehén previamente recuperado, lo que Israel consideró una violación del alto el fuego.

Hamás había afirmado que se trataba de nuevos restos, pero los exámenes forenses determinaron que eran de Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo ya había sido devuelto a Israel dos años atrás, según el gobierno israelí.

Israel lanzó una serie de bombardeos contra Gaza en la noche del martes tras un ataque que mató a un soldado israelí en el sur del territorio palestino.

El movimiento islamista anunció posteriormente que aplazaría la entrega de un cadáver prevista para ese mismo día debido a las «violaciones» de la tregua por parte de Israel.

La Defensa Civil de Gaza, una agencia de rescatistas que opera bajo la autoridad de Hamás, afirmó que los ataques mataron a más de 100 personas, entre ellas decenas de niños, siendo esta la noche más mortífera desde que entró en vigor el cese al fuego.

El miércoles por la mañana, Israel anunció la reanudación de la tregua en Gaza.

Por su parte, Hamás afirmó que sus combatientes no estaban vinculados al incidente en el que murió el soldado y reiteró su compromiso con el alto al fuego respaldado por Washington.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en el enclave palestino.

Este ataque dejó 1.221 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

En tanto, la ofensiva israelí causó 68.531 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según las cifras del Ministerio de Salud local, consideradas fiables por la ONU.

