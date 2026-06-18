Israel rompe el contacto con la jefa de la diplomacia de la UE por comentarios sobre el «apartheid»

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El canciller israelí, Gideon Saar, anunció el jueves que rompía todo contacto con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, por supuestamente comparar al país con el régimen de apartheid que hubo en Sudáfrica.

«Recientemente se publicó que, durante su visita a México, comparó a Israel con el régimen racista del apartheid que existió en Sudáfrica», escribió Saar en X.

«Por lo tanto, como ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, no tengo más remedio que romper todo contacto con Kallas hasta que se retracte de la calumnia sangrienta que dirigió contra el único Estado judío del mundo, que también es la única democracia en Oriente Medio», afirmó.

Las relaciones diplomáticas entre Israel y la UE se han deteriorado fuertemente desde el inicio de la guerra de Gaza, que estalló tras un ataque de Hamás en octubre de 2023, y debido a los actos de violencia cometidos por colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.

La funcionaria europea respondió también en X, subrayando la importancia del diálogo entre la UE e Israel, pero sin comentar directamente las acusaciones sobre sus supuestos comentarios.

Afirmó valorar ese diálogo y estar dispuesta a continuarlo de manera respetuosa y constructiva.

Sin embargo, Saar replicó de inmediato que su postura no cambiaría mientras la diplomática no aclarara si utilizó o no la palabra «apartheid».

Kallas dijo esta semana que volvería a pedir que la Comisión Europea, encargada de la política comercial en la UE, presentara una propuesta con vistas a posibles sanciones contra las exportaciones procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, respaldadas por varios Estados miembros.

También señaló que varios países del bloque habían propuesto sanciones contra el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pero que no existía consenso entre los 27 miembros de la UE, dado que una medida de este tipo debe adoptarse por unanimidad.

Este ministro, procedente de la extrema derecha israelí, ya había sido objeto de una prohibición de entrada en Francia e Irlanda a finales de mayo, tras la difusión de un video de militantes de la «flotilla para Gaza» arrodillados y con las manos atadas, que provocó una ola de indignación internacional.

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