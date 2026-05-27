Israel urge a toda la población del sur del Líbano a desplazarse al norte de río Zahrani

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Jerusalén, 27 may (EFE).- El Ejército israelí urgió a todos los residentes del sur del Líbano, donde antes de la guerra había más de 800.000 personas, a desplazarse forzosamente más allá del río Zahrani y demarcó el 18 % de territorio libanés que se encuentra entre la frontera y esta nueva línea divisoria como una «zona de combate».

«Aconsejamos a los residentes del sur del Líbano evacuar hacia el norte del río Zahrani, ya que todas las zonas al sur del río se consideran zona de combate. Las FDI no tienen intención de dañar a la población civil», detalla en X el portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee.

Esta es la segunda orden de expulsión masiva publicada hoy por el Ejército, tras una primera contra Tiro (sur), ciudad de unos 200.000 habitantes, dos horas antes de que Israel comenzase a bombardearla.

«Los ataques contra centros de mando (de Hizbulá) en la zona de Tiro continúan en este momento», detalla el Ejército en un último comunicado en el que dice que también atacaron objetivos en el valle de la Bekaa y otros puntos del sur del Líbano.

«Desde principios de semana, las Fuerzas de Defensa han atacado aproximadamente 550 objetivos de Hizbulá en el Líbano», concluye el texto, pese a que Israel y el Gobierno libanés -interlocutor con la milicia chií- firmaron un acuerdo de alto el fuego el 16 de abril que había sido prorrogado.

El pasado 12 de marzo, antes del acuerdo de alto el fuego, Israel ya emitió una orden de desplazamiento idéntica contra todo el área meridional del Líbano, también demandándoles que abandonaran sus casas más allá del río Zaharani, que discurre a unos 40 kilómetros al norte de la frontera israelí-libanesa.

Hasta ahora, Israel ocupaba y operaba al sur del río libanés Litani (entre 10 y 15 kilómetros más al sur), pero con las órdenes de evacuación de este miércoles va reduciendo por la fuerza militar el territorio disponible a los libaneses.

Ayer martes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya anunció una escalada en sus ataques al Líbano y la toma de nuevas «zonas estratégicas» por parte del Ejército.

Este miércoles, la Agencia Nacional de Noticias libanesa, ANN, informó de que dos personas murieron y una resultó herida en bombardeos israelíes contra la zona de Deir Amas, en la localidad meridional de Tiro, donde los residentes habían recibido con anterioridad «llamadas telefónicas aleatorias de Israel que les instaban a evacuar sus hogares de inmediato».

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, informó en la jornada previa que el balance acumulado desde que Israel comenzara a atacar el país el 2 de marzo hasta entonces era de 3.213 muertos y 9.737 heridos. EFE

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