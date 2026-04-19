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Israel y Argentina firman los Acuerdos de Isaac para reforzar su alianza estratégica

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Jerusalén, 19 abr (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Argentina, Javier Milei, firmaron este domingo en Jerusalén los denominados ‘Acuerdos de Isaac’, un nuevo marco estratégico destinado a reforzar la cooperación bilateral y ampliar las alianzas de Israel con países afines en América Latina.

La iniciativa, presentada durante un acto oficial tras la firma de varios acuerdos sectoriales, busca fortalecer los vínculos «diplomáticos, comerciales, culturales y de seguridad» entre Israel, Argentina y otros socios potenciales, con una invitación abierta a países que compartan «valores de libertad, democracia y Estado de derecho» en la región, afirmó Milei durante el evento. EFE

ybp/pbj/lss

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