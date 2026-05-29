Israel y Rusia, incluidos en la lista negra de la ONU de violencia sexual en conflictos

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Las fuerzas de seguridad israelíes y rusas han sido incluidas en la lista de la ONU sobre violencias sexuales en conflictos, a raíz principalmente de las acusaciones de prisioneros, según un informe anual al que tuvo acceso la AFP el jueves.

La lista incluye a decenas de grupos estatales y no estatales sospechosos de haber participado sistemáticamente en actos de violencia sexual, desde Sudán y Haití hasta República Democrática del Congo, Myanmar, Siria y Malí.

En agosto, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a Israel y Rusia sobre el riesgo de ser incluidos en esta lista.

Pero «Naciones Unidas ha seguido registrando incidentes y manifestaciones de violencia sexual» en el contexto de la guerra en Ucrania y los territorios palestinos ocupados, según su nuevo informe, que se enviará próximamente a los miembros del Consejo de Seguridad.

Además, los inspectores de la ONU siguen enfrentándose a una «negación de acceso persistente» por parte de las autoridades de ambos países.

En Israel, el informe señala que, en 2025, continuó la violencia sexual contra palestinos detenidos en Israel y los territorios palestinos ocupados.

Asimismo, indica que los casos verificados por la ONU reflejan tendencias de varios años, pero no son exhaustivos debido a la denegación de acceso a los centros de detención israelíes.

La ONU confirmó el año pasado varios episodios de violencia sexual que remontan a 2023, incluyendo tortura, contra 14 hombres, 7 mujeres, 9 niños y una niña en la Franja de Gaza y Cisjordania.

Las agresiones incluyen violación con objeto, grupales, violencia física contra genitales, desnudez forzada y registros corporales sin justificación aparente de seguridad.

La ONU identificó a los perpetradores como miembros del ejército, las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario israelíes.

— «Brutalidad extrema» —

Israel se adelantó a su inclusión en esta lista y denunció que correspondía a una decisión «vergonzosa y absurda» de Antonio Guterres que pondría a Israel y a Hamás —movimiento ya incluido en el informe- en igualdad de condiciones.

«Hemos terminado con este secretario general», declaró el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, en un mensaje de vídeo publicado en X, al dar cuenta de una «congelación» de relaciones entre Israel y la oficina Guterres hasta el final de su mandato, el 31 de diciembre próximo.

También rechazó las acusaciones de denegación de acceso, y dijo que se había invitado a representantes de la ONU a investigar en Israel, pero que «optaron por no venir; optaron por continuar con la campaña contra Israel».

En cuanto a Rusia, el informe destaca casos de violencia sexual en los territorios ucranianos ocupados y dentro de la propia Rusia, perpetrados por las fuerzas armadas y los servicios penitenciarios, en particular contra prisioneros de guerra que testificaron tras su liberación.

A partir de datos de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos en Ucrania, el informe cita 310 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, que incluyen violaciones, mutilación genital femenina y descargas eléctricas, cometidas principalmente contra hombres, en el curso de la invasión de 2022 a 2025.

Si bien Ucrania no figura explícitamente en la lista, no está exenta de críticas.

El informe menciona 31 casos de violencia sexual cometida por las fuerzas de seguridad ucranianas, en particular contra prisioneros de guerra.

Sin embargo, la mayoría de estos casos ocurrieron antes de 2025, señala el informe, que resalta que el gobierno ha reforzado la legislación en la materia y permite que la ONU realice investigaciones.

En general, el informe lamenta un marcado aumento de la violencia sexual relacionada con el conflicto en 2025 en comparación con 2024, una violencia caracterizada por una brutalidad extrema y dirigida mayoritariamente contra mujeres y niñas.

Rusia e Israel figuran desde 2023 y 2024, respectivamente, en otra lista de la ONU que ha recibido gran atención mediática: la de la violencia contra la infancia en conflictos (niños asesinados, heridos, escuelas atacadas, etcétera).

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