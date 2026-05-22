Italia, R.Unido, Francia y Alemania exigen a Israel frenar asentamientos en Cisjordania

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Roma, 22 may (EFE).- Los Gobiernos de Italia, Reino Unido, Francia y Alemania exigieron este viernes a Israel el cese de la expansión de asentamientos en Cisjordania y reclamaron que se garantice la rendición de cuentas por la violencia de los colonos.

En una declaración conjunta, los líderes denunciaron que la violencia de los colonos «se encuentra en niveles sin precedentes» y señalaron directamente que las políticas y prácticas del Ejecutivo israelí están «socavando la estabilidad y las perspectivas de una solución de dos Estados».

«Hacemos un llamamiento al Gobierno de Israel para que ponga fin a su expansión de asentamientos y poderes administrativos, garantice la rendición de cuentas por la violencia de los colonos e investigue las acusaciones contra las fuerzas israelíes», reza el comunicado.

Asimismo, los líderes instaron a Israel a «respetar la custodia hachemita sobre los Lugares Santos de Jerusalén y los acuerdos históricos del statu quo».

En paralelo, solicitaron el levantamiento de las restricciones financieras impuestas a la Autoridad Palestina y reclamaron medidas que permitan aliviar la situación de la economía palestina.

Las cuatro potencias subrayaron el proyecto de desarrollo en la zona conocida como E1, un corredor estratégico cercano a Jerusalén Este que, según alertaron, «dividiría a Cisjordania en dos» .

«El derecho internacional es claro: los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales. Los proyectos de construcción en el área E1 no serían la excepción», se detalla en el comunicado.

Además, el bloque pidió a las empresas privadas que eviten participar en licitaciones de construcción en esa área, advirtiendo de posibles riesgos legales y daños reputacionales, «incluido el riesgo de involucrarse en graves violaciones del derecho internacional».

«Nos oponemos firmemente a quienes, incluidos miembros del gobierno israelí, abogan por la anexión y el desplazamiento forzoso de la población palestina», concluyeron. EFE

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