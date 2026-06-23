Italia aprueba ayudas a las empresas para que reduzcan la actividad laboral por el calor

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Roma, 23 jun (EFE).- El Gobierno de Italia, ante la ola de calor que afecta al país, ha aprobado un decreto ley con disposiciones urgentes y ayudas, ya aplicadas en años anteriores, para que ciertos operadores económicos puedan suspender o reducir la actividad laboral por las altas temperaturas.

Las empresas podrán suspender la actividad y acogerse a las ayudas previstas en el fondo de indemnización por desempleo debido a olas de calor excepcionales, según el decreto aprobado el lunes por el Consejo de Ministros.

Ante esta emergencia climática que también está agudizando la sequía, el Gobierno de Giorgia Meloni ha prorrogado el nombramiento de Fabio Ciciliano como Comisario Nacional Especial para la adopción de medidas urgentes relacionadas con la escasez de agua hasta el 15 de septiembre de 2026.

En Italia las temperaturas se mantienen muy altas, incluso por la noche por encima de 27-29 grados, creando las llamadas «noches tropicales» que impiden el descanso y aumentan el estrés físico.

Las temperaturas máximas en el valle del Po rondan los 37-38 grados, con picos locales aún más altos. Emilia-Romaña se encuentra entre las regiones más afectadas, con las llanuras de Parma, Reggio Emilia, Módena, Bolonia, Ferrara y Rávena registrando temperaturas máximas de entre 36 y 38 grados.

En el centro de Italia se registrarán temperaturas similares en Toscana, Umbría y Lacio. En el sur y en las costas, el calor se ve mitigado por la brisa, pero el clima sigue siendo bochornoso y pesado.

Según el Ministerio de Salud, el miércoles 24 de junio, el número de ciudades en alerta roja -el nivel más alto de riesgo por calor- ascenderá a 16. Entre ellas se encuentran Roma, Milán, Florencia, Bolonia, Turín, Verona, Perugia, Venecia y Latina.

Los expertos pronostican temperaturas de hasta 39 grados en varias zonas del país al menos hasta finales de mes, con valores que podrían acercarse a los récords del verano de 2003. EFE

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